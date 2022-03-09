Facebook, Ukraynalı kullanıcıların tıbbi yardım aramasını kolaylaştırıyor

Facebook, BM ve Kızılhaç kurumlarından kaynaklar eklemek için Ukrayna'daki Topluluk Yardımı bölümünü güncelledi. Facebook'un eklediği bilgiler, kullanıcıların sadece Ukrayna'da değil, komşu ülkelerde de yardım bulmalarını kolaylaştıracak.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde sosyal medya platformlarının desteği devam ediyor. Facebook, yardıma ihtiyacı olan Ukraynalı kullanıcıları için yardım aramasını kolaylaştırıyor.

Facebook, yayınlarının en üstüne Topluluk Yardımı bağlantısını koyuyor. Bağlantı, aynı zamanda, Facebook’taki ilgili aramalar için sonuçların ve ayrıca kullanıcıların Instagram beslemelerinin en üstünde görünecek.

Facebook, Duygusal Sağlık Merkezini de güncelleyerek DSÖ ve diğer kuruluşlardan Ukraynaca, Rusça ve İngilizce olarak bir kriz sırasında çocuklara nasıl destek olunacağı gibi zihinsel sağlık ipuçları da ekledi. Platform, ayrıca Ukrayna’daki kullanıcılara, onlara yardım sağlayan kuruluşların daha fazla reklamını gösterebilir. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü, yerinden edilmiş anneler için emzirme konusunda bilgi veren reklamlar yayınladı.

Facebook, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı son birkaç hafta içinde birkaç hamle daha yaptı. Sosyal ağ, daha önce Rus devlet medyasına tüm platformlarında erişimi engelledi ve saldırıların başlamasından kısa bir süre sonra sahte bilgiler yayan sahte hesapları kaldırdı. Ayrıca, Ukrayna’daki insanlar için bir profil kilitleme aracını etkinleştirerek, arkadaş listeleri dışındaki kimsenin gönderilerini, fotoğraflarını ve bilgilerini görmesini engelledi.

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