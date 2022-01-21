Facebook ve Instagram’dan NFT adımı

The Financial Times'ın haberine göre, sosyal medya holdingi Meta, kullanıcıların Facebook ve Instagram'da NFT'ler oluşturmasını, sergilemesini ve satmasını sağlamak için çalışmalara başladı.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yılın yükselen trendi olan NFT’ler, bu yıl da öne çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan rekor satışlardan sonra teknoloji devleri de bu trende kayıtsız kalmadı.

Financial Times’ın haberine göre; şirketin NFT planları henüz çok yeni ve ilerleyen süreçlerde değişebilir. Ancak Facebook ve Instagram’daki ekiplerin, kullanıcıların NFT’leri profil resimleri olarak göstermesine izin verecek bir özelliği hazırladığı ve kullanıcıların yeni NFT’leri basmasına izin verecek bir prototip üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca Meta’nın kullanıcıların NFT’leri alıp satması için bir pazar yeri de oluşturmayı düşündüğü bildiriliyor.

Şirket, ilk defa, NFT ile ilgili gelecek planları kurduğuna dair sinyal vermiyor. Daha önce de Instagram’dan Adam Mosseri geçen aralık ayında şirketin aktif olarak NFT’leri ve onların daha geniş bir kitle için nasıl daha erişilebilir hale getirilebileceğini araştırdıklarını söylemişti.

NFT’ler, son aylarda diğer platformlardan da destek alıyor. Twitter, bu tür blok zinciri destekli öğeleri sergilemenin yolları üzerinde çalışırken Reddit, kullanıcılar için kendi NFT avatar koleksiyonunu başlattı.

NFT’lerin, spekülatif değerleri (fiyatlar şok edici bir hızla yükselebiliyor veya düşebiliyor) ve güvenlik eksikliği (güvenlik konusunda iddialı ola da sıklıkla çalınabiliyorlar) nedeniyle sık sık eleştirilse de teknoloji devlerinin oyuna girmesiyle daha da öne çıkması bekleniyor.

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