Facebook ve Twitter’dan Rus büyükelçilik paylaşımlarına engel

Facebook ve Twitter, Mariupol hastanesine düzenlenen bombalı saldırıyı yalanlayan Rus büyükelçilik paylaşımlarını kaldırdı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında Ukrayna’yı teknoloji devleri yalnız bırakmamaya devam ediyor. Rusya’nın yanlış bilgiler yayınlaması ve insanları manipüle etmesine karşılık sosyal medya platformları yeni önlemler alıyor.

Son olarak Facebook ve Twitter, Rusya’nın Birleşik Krallık büyükelçiliğinin Ukrayna’nın Mariupol kentindeki bir doğum hastanesinin Rusya tarafından bombalanmasıyla ilgili ortaya attığı yanlış iddialar üzerine gönderileri kaldırdı.

Meta sözcüsü Andy Stone, bir Facebook gönderisinde şiddetli bir trajedi yaşanmadığını iddia eden içeriğe yer verildiğini ve bunun da içerik kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Twitter’dan bir sözcü de CNBC’ye birden fazla tweet’te şiddet olaylarının inkâr edildiğini belirtti.

Rusya, Ukrayna’nın işgali ile ilgili yanlış anlatıları desteklediği için Meta, Twitter, Google ve diğer pek çok platformun RT ve Sputnik gibi devlet destekli Rus medya kuruluşlarını kısıtlamasına neden oldu. Sosyal medya platformlarının bu hamlesine karşılık Rusya da Putin’in savaş konusundaki görüşlerinin aksini bildirenlere yönelik sert yaptırımlar uygulanacağını açıkladı ve Facebbok ile Twitter’ı ülkede engelledi.

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