Facebook, Zelenskiy’nin sahte videosunu kaldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukraynalı askerleri silahlarını bırakıp teslim olmaya çağırdığı deepfake videosu Facebook'tan kaldırıldı. Çarşamba günü platformda yayınlanan videoya akış platformu müdahale etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sosyal medyada da devam ediyor. Son olarak Ukrayna lideri Zelenskiy’nin sahte bir görüntüsü Facebook’ta yayınlandı. Platform kısa sürede deepfake teknolojisinin kullanıldığı videoyu yayından kaldırdı.

Facebook’un ana şirketi Meta’nın güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher, Twitter’da yaptığı açıklamada, videonun şirketin içerik kurallarını ihlâl ettiğini söyledi.

Atlantik Konseyi’nin Dijital Adli Araştırma Laboratuvarı’na göre; video, 16 Mart’ta ulusal bir yayın sırasında Ukrayna 24 televizyon kanalının saldırıya uğramasıyla aynı zamanda yayınlandı.

BBC’nin haberine göre, deepfake görüntülerinin yanı sıra sözde açıklama metni de kanalın web sitesinde yayınlandı. Zelenskiy, Telegram hesabında paylaştığı bir gönderide deepfake videoyu “çocukça bir provokasyon” olarak niteledi ve “Zaferimize kadar silah bırakmayacağız” dedi.

DEEPFAKE NEDİR?

Bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanılarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirilmesine deepfake denir. “Deep learning” (derin öğrenme) ve “fake” (sahte) kelimelerinden türetilen deepfake teknolojisi ile Zelenskiy örneğinde de olduğu gibi ünlü bir kişinin sahte görüntüleri oluşturulabilir.

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