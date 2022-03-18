Finlandiya nükleer santral çalışmalarını başlattı

Finlandiya'nın başlattığı yeni nükleer santral projesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında ülkenin Rus gazına olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

Sozcu.com.tr

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Uzun süredir ertelenen Olkiluoto Santrali, bu hafta Finlandiya’da test üretimine başladı. Tesis, yaklaşık 15 yıl sonra Avrupa’da açılan ilk yeni nükleer santral oldu.

Finlandiya’da test üretimine başlayan 1,6 gigawatt’lık tesis, programının epey gerisinde ama Avrupa ülkelerinin Rusya’ya olan enerji bağımlılıklarını azaldıkça faaliyetleri hızlanacak. Nihai amaç, Finlandiya’nın elektrik ithalini azaltması ve enerjinin ülkede daha düşük fiyatlardan satılması olacak.

40 YIL SONRA AÇILAN İLK SANTRAL

Olkiluoto, Finlandiya’da kırk yılı aşkın bir süre sonra açılan ilk nükleer santrali unvanını taşıyor. Bu nükleer santral aslında 2009 yılında Eurajoki’de açılacaktı, ancak yaşanan teknolojik sorunlar sebebiyle davalık oldu.

Santrali işleten Fin şirketi TVO tarafından yapılan açıklamada, “Olkiluoto 3, 0.1 GW’nin biraz üzerinde test üretimine başladı. Temmuz ayı sonuna kadar tam üretime geçmeyi planlıyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca “OL3 (Olkiluoto 3), Finlandiya’nın elektrikte kendi kendine yeterliliğini önemli ölçüde artırıyor ve karbon nötrleme hedeflerine ulaşılmasına yardımcı oluyor” eklemesi yapıldı.

Nükleer santralin faaliyetlerine tam olarak başladığında, Finlandiya’nın elektrik talebinin yüzde 14’ünü karşılaması ve Rusya, İsveç ve Norveç’ten ithalat ihtiyacını azaltması bekleniyor.

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