Google’dan tacizle mücadele için yeni araç

Google, gazeteciler, aktivistler ve tanınmış kişiler için çevrimiçi tacize karşı yeni bir araç tasarladı.

“Taciz Yöneticisi” olarak adlandırılan özellik, Google’ın Jigsaw’ı tarafından Twitter ile ortaklaşa geliştirildi ve özellikle tanınmış, ünlü kadınların karşılaştığı taciz sorunlarına odaklandı. Jigsaw, “Bu teknolojinin, özellikle kadın gazeteciler, aktivistler, politikacılar ve çevrimiçi ortamda orantısız olarak çevrimiçi tacize maruz kalan insanlara yardımcı olmasını amaçlıyoruz” dedi.

2021’den bir UNESCO araştırması, dört kadın muhabirden yaklaşık üçünün çevrimiçi dünyada kötü niyetli olarak hedef alındığını gösterdi. Rapor, ırkçılık, dini bağnazlık, homofobi ve diğer ayrımcılık biçimleri ile birleşen kadın düşmanlığının halka açık kadınları tehdit etmek için kullanıldığını vurguladı.

Google geliştirdiği bu teknoloji ile linç, nefret söylemi gibi çevrimiçi kadına yönelik şiddeti engellemeyi hedefliyor.

Jigsaw; Afrika Yasası, Avrupa Kadın Lobisi, Feminist İnternet, Glitch, Uluslararası Gazeteciler Merkezi, Online SOS, PEN America, Right To Be dahil olmak üzere gazetecilik ve insan hakları alanındaki uzmanların görüşlerini aldığını söylüyor.

Ayrıca geliştiriciler ve sivil toplum kuruluşları da Github’daki koda ücretsiz olarak erişebiliyor.

