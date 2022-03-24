Google’dan tüm sektörü etkileyecek hamle

Google, Play Store faturalandırma sistemine alternatifler test edecek. Pilot uygulama, Apple dahil tüm sektörü etkileyebilir.

Sozcu.com.tr

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Google, teknoloji endüstrisi için geniş kapsamlı sonuçları olabilecek bir programın parçası olarak, Android’de üçüncü taraf faturalandırma sistemlerini test etmek için bir pilot uygulama başlatıyor. Şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada, özellikle Spotify’dan başlayarak, pilot uygulamayı birkaç geliştiriciyle yürütmeyi planladığını duyurdu.

Yeni planda Spotify’ı Play Store üzerinden indiren kullanıcılar, Premium abonelik için Google veya Spotify’ın faturalandırma sistemlerinden biri aracılığıyla ödeme yapma seçeneğine sahip olacak. Şirket, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “İlk kez, bu iki seçenek uygulamada yan yana yaşayacak. Bu, herkese doğrudan Spotify uygulamasında kendi belirledikleri ödeme seçeneğini kullanarak abone olma ve satın alma özgürlüğü verecek.”

Google’ın ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Sameer Samat, “Bu pilot uygulama, farklı ülkelerdeki kullanıcılar ve farklı boyut ve kategorilerdeki geliştiriciler için kullanıcı tercihli faturalandırmanın işe yarayıp yaramadığına ve nasıl çalıştığına dair anlayışımızı artırmamıza yardımcı olacak” dedi.

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