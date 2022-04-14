Güneş fırtınası nedir, ne zaman? Güneş fırtınası etkileri neler olabilir?

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) uzmanları güneş fırtınasının 2025’te olmasının beklendiğini duyurmuştu ancak Uzay hava fizikçisi Dr. Tamitha Skov, Twitter hesabından açıklamada Güneş fırtınası 14 Nisan'da Dünya'ya çarpacağını duyurdu. Güneş’te gerçekleşen koronal kütle püskürtmeleri Dünya’ya güçlü, manyetize güneş rüzgarları taşıyabilir. Güneş fırtınas nedeniyle elektrik ve internet sistemleri zarar görebilir.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güneş’te gerçekleşen bir patlamanın ardından Dünya için bir güneş fırtınası uyarısı verildi. Uzmanlar, uzayda bulunan uydular ve astronotların tehlikede olmasının yanı sıra elektrik, radyo ve internet sistemlerinde de sorun yaşanabileceğini söylüyor.

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneşte yaşanan püskürmeler ile patlamaların sonucu olarak yüksek enerji barındıran parçacıkların dünyaya isabet etmesiyle oluşan doğa olayına güneş fırtınası denir.

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN?

Güneş'te bu hafta meydana gelen patlamalar, uzmanları endişelendirdi. Dünya'nın bu patlamalar neticesinde jeomanyetik fırtınaların hedefi olduğunu belirten ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) program koordinatörü Bill Murtagh çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daily Star'ın haberine göre Murtagh, “Son yıllarda son derece az faaliyet vardı. Ancak şimdi bu güneş döngüsü içinde arttığını gözlemledik. Gelecek güneş döngüsünde maksimuma ulaşacak. Bunun 2025'te olmasını bekliyoruz. Bu bir çeşit uyanma aşaması” dedi.

The incoming #solarstorm could bring #aurora to mid-latitudes April 14-15. Chances of reaching G2-level conditions are 80% at high latitudes & 20% at mid-latitudes. Radio #blackout risk remains low, but amateur #radio operators & #GPS users face disruptions on Earth’s nightside. pic.twitter.com/dPj3ia3MbF — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) April 12, 2022

NASA ve NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) modellerini inceleyen bir uzman olan Dr. Tamitha Skov ise Twitter hesabından konu hakkında paylaşımda bulunarak farklı bir tarih verdi. Skov’un açıklamaların göre Güneş fırtınası 14 Nisan’da Dünya’ya çarpacak.

GÜNEŞ FIRTINASI ETKİLERİ NELER OLUR?

Daily Star'ın haberine göre, NOAA, güneş fırtınasını güçlü olarak derecelendirdi ve en kötü senaryoyu açıkladı. Buna göre güneş fırtınası sebebiyle, Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri zarar görebilir, ayrıca uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotlar da güneş fırtınasından olumsuz etkilenebilir.

Ancak bu korkutucu gelişmelerin yanı sıra olumlu bir haber de var, güneş fırtınaları Dünya'ya zarar vermeyip Kuzey Işıkları gibi inanılmaz manzaralara da sebep olabilir.

NOAA, yaklaşan jeomanyetik fırtına için, “Bu fırtınalar, Dünya'nın manyetosferindeki akımlarda, plazmalarda ve alanlarda büyük değişiklikler üreten güneş rüzgarındaki farklılıklardan kaynaklanıyor” dedi.