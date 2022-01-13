İmamoğlu: Dijital dönüşüme ayak uydurmamız şart

TÜSİAD tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Dijital Türkiye Konferansında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halkımızın hızlı ve faydalı hizmet alabilmesi adına her alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyor ve dijital dönüşümün başta katılımcılık olmak üzere hedeflerimize ulaşmak için önemli bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Çağı yakalamak ve hatta önüne geçmek için dijital dönüşüme ayak uydurmamız şart" dedi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TÜSİAD tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Dijital Türkiye Konferansına katıldı. İstanbul'un dijital dönüşüm vizyonu hakkında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, dijital ortamda hayata geçirilen projelerden bahsetti.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRARAK YAŞAM KALİTEMİZİ ARTIRIYOR”

Teknolojinin insan hayatının her alanında gün geçtikte öneminin arttığını vurgulayan İmamoğlu, “Dijital dönüşüm hayatımızı kolaylaştırarak yaşam kalitemizi artırıyor. Teknoloji artık vatandaşlara akıllı şehirlerin hizmet etmesi noktasında çok önemli bir unsur. ‘İstanbul'a Yeni bir Başlangıç’ dediğimiz günden bu yana, bu şehrin insanlarının hayatlarını kolaylaştırmak için teknolojiyi kullanarak yeni çözümler geliştirmek amacıyla Akıllı Şehir Platformunu oluşturduk ve ‘Dijital Kapsayıcılık’ hedefini ortaya koyduk.” dedi.

“‘İSTANBUL SENİN’ UYGULAMASIYLA BİRÇOK HİZMET ARTIK İSTANBULLULARIN PARMAĞIN UCUNDA”

Yakın zamanda kullanımına açılan ‘İstanbul Senin’ uygulamasının, dijital dönüşüm yol haritasında önemli bir adım olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

* İstanbul Senin herkesin ücretsiz olarak indirip güvenle ve kolaylıkla kullanabileceği, vatandaş odaklı, yeni nesil bir dijital platformu. İstanbullunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karar alma süreçlerine yön verebileceği, kamu ve özel sektörün sunduğu hizmet ve çözümlere kolayca ulaşabileceği ve katılımcı ekonomi anlayışıyla ekosisteme katkıda bulunabileceği bir mobil uygulama.

* ‘İstanbul Senin’ ile güvenli dijital kimlik, mesajlaşma ve ödeme fonksiyonları sayesinde ulaşımdan fatura ödemeye, alışverişten şehir etkinliklerine, acil durumlarda yardımdan soru ve şikayetlerin çözümüne birçok hizmet artık İstanbulluların parmağın ucunda. Bu platforumu özel sektör, STK ve girişimcilerin katkılarıyla sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle sizleri de İstanbul’un dijital dönüşüm yolculuğunun bir parçası olmaya ve uygulamamızı kullanmaya çağırıyorum.”

“AÇIK VERİLER ŞEFFAFLIĞI ARTIRMAK VE İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN DEĞERLİ BİR KAYNAK”

İmamoğlu, teknoloji dünyasında veri ile ilgili yapılan çalışmaları yakından takip edip desteklediklerini belirterek, şunları söyledi:

* 16 milyon nüfusu ile günümüzün en kalabalık metropollerinden olan İstanbul, teknoloji ile beraber akıllı bir kent olma hedefini sürdürüyor ve bu kapsamda biz de faaliyetlerimize her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Yönetime geldikten kısa bir süre sonra şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışımızla açık veri portalını hizmete açtık.

* Portalın 32 milyon tıklanma sayısına ulaşması verilen hizmetin önemini ve ne kadar yerinde bir ihtiyaca hizmet ettiğini kanıtlıyor. Verinin herkesin erişimine açık hale getirilmesi ile bilgi ve içeriğe daha kolay erişim imkanı sunduk. Açık veriler sorunları çözmek, şeffaflığı artırmak ve yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmek için değerli bir kaynak haline geldi.

“GİRİŞİMCİLERİMİZİN İHTİYAÇLARA UYGUN PROJE ÜRETEBİLMELERİNİ HEDEFLİYORUZ”

İBB’nin geçen hafta faaliyete geçirdiği ‘Veri Laboratuvarı’ hakkında da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Veri Laboratuvarı ile vatandaşlarımıza şehrin temel sorunlarına yenilikçi çözümler bulmaları için yine verileri kullanma imkanı sağlayacağız. Veri Laboratuvarı sayesinde; girişimcilerimizi destekleyerek ihtiyaçlara uygun proje üretebilmelerini sağlamayı, araştırmacılar için çalışma ortamı sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ULUSAL VE ULUSLARARASI PLATFORMLARDA ÖNCÜ BELEDİYE OLMAYA GAYRET EDİYORUZ”

OGEM Oyun Geliştirme Merkezi ile dünyanın yükselen sektörlerinden olan oyun sektöründe İstanbul'un güçlü bir oyuncu haline gelmesi için girişimcilere destek verdiklerini dile getiren İmamoğlu, “Avrupa'da örnek uygulama seçilen ve birçok kez ödüle layık görülen Askıda Fatura'nın başarısının yanı sıra İBB WiFi, Blokzincir gibi proje ve hizmetlerle de ulusal ve uluslararası platformlarda fark yaratmaya ve öncü belediye olmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAMIZ ŞART”

İmamoğlu son olarak sözlerini şöyle noktaladı:

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın hızlı ve faydalı hizmet alabilmesi adına her alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyor ve dijital dönüşümün başta katılımcılık olmak üzere hedeflerimize ulaşmak için önemli bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Çağı yakalamak ve hatta önüne geçmek için dijital dönüşüme ayak uydurmamız şart.