Instagram’dan NFT adımı

Instagram NFT desteğini test ediyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg NFT'ler için testlerin bu hafta başlayacağını duyurdu. ABD'deki bazı içerik oluşturucular ve koleksiyoncular bu işlevi ilk kullananlar olacak.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yılın popüler akımı NFT, sosyal medya platformlarına adım atmaya devam ediyor. Son olarak Meta’nın uygulaması olan Instagram’ın, NFT’lere yer vereceği açıklandı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, SXSW’de NFT’lerin Instagram’da da olacağını açıklamış, ancak bunun ne zaman ve nasıl olacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

Zuckerberg, sonunda beklenen özelliği, Facebook’ta yayınlanan bir videoda duyurdu: “Yalnızca meta veri deposu ve Reality Labs çalışmalarımızda değil, aynı zamanda uygulama ailemizde de NFT’ler oluşturmaya başlıyoruz. İçerik oluşturucuların ve koleksiyonerlerin NFT’lerini gösterebilmeleri için dijital koleksiyon ürünlerini Instagram’da test etmeye başlıyoruz.”

ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

Zuckerberg, NFT yüklemelerinin ve paylaşımının daha fazla ifade biçimine ilham vereceğini söyledi.

Instagram Başkanı Adam Mosseri ise ayrı bir videoda, yeni NFT özelliğini paylaşarak içerik oluşturucuların ve koleksiyonerlerin dijital koleksiyon öğelerini yayınlamak veya paylaşmak için ücret talep etmeyeceğini belirtti.

Mosseri paylaşımında “NFT’ler Instagram’da. Bu hafta, Instagram’da NFT’leri paylaşabilecek ABD’li içerik oluşturucu ve koleksiyoncu ile dijital koleksiyon ürünlerini test etmeye başlıyoruz. IG’de bir NFT’nin yayınlanması veya paylaşılmasıyla ilgili herhangi bir ücret alınmayacaktır” diye yazdı.

Instagram’daki NFT’ler, gönderiler olarak görünecek.

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