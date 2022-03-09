Instagram’dan Rus devlet medyasına önlem: Yanlış bilgileri düzetmeye çalışıyor

Instagram, Rus devleti kontrolündeki medyanın gönderilerinin görünürlüğünü azaltarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili yaydığı yanlış bilgileri düzeltmeye çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya Ukrayna savaşının sosyal medyadaki yansımaları ortaya çıktıkça platformlardan da yeni önlemler gelmeye devam ediyor. Son olarak Instagram, Rus devlet medyasından gelen içerikleri etiketlemeye başlayacağını ve artık bu içeriklerin görünmesinin zorlaşacağını duyurdu.

Salı günü yapılan bir güncellemede şirket, bu gönderileri kullanıcıların yayınlarında ve Hikayeler’de görüntülenmesini zorlaştıracağını, sıralamadan çıkaracağını belirtti.

RUS DEVLET MEDYASI İÇİN ALARMDA

Ayrıca insanların bu tür içerikleri yeniden paylaşmaya çalışması halinde, içeriklerin Rus devlet medyasından geldiği konusunda bilgilendirileceği söylendi. Instagram ayrıca, Rus devlet medyası web sitelerine giden Hikayeler’i de etiketleyecek.

Şirketin aldığı önlemler arasında Keşfet ve Reels sekmelerinde Rus devlet kontrolündeki medya hesaplarından gönderiler önermeyi bırakacağı ve bu hesapların ‘Arama’da bulunmasını zorlaştıracağı da yer alıyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken teknoloji şirketlerinden de önlemler geliyor. Twitter, Rus devlet bağlantılı medya sitelerine bağlantı veren tweet’leri etiketlemeye başladı.

Geçen ay, Instagram’ın ana şirketi olan Meta, Rus devlet medyasının Facebook’ta reklam yayınlamasını veya içerikten para kazanmasını yasakladı. Ardından da Facebook, AB genelinde Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik’e erişimi kısıtladığını söyledi. Şirket daha sonra tüm reklamları Rusya’dan çekti ve dünyanın herhangi bir yerinde Rus pazarlamacıların reklamlarını yayınlamayı reddetti.

Facebook’un yanı sıra YouTube ve TikTok da AB’de RT ve Sputnik’i yasakladı. Ayrıca Apple da App Store’dan çektiğini söyledi ve Rusya’daki tüm ürün satışlarını durdurdu.

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