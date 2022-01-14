Instagram’ın yeni özelliğini ortaya çıkardı

Uygulamaların yeni özelliklerini sızdırmasıyla ünlenen, bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi, Instagram'ın hangi özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Bağımsız web geliştirici Alessandro Paluzzi’nin uygulamalarla ilgili araştırmaları ve sızıntıları devam ediyor. Son olarak Paluzzi, Instagram’ın kodu aracılığıyla keşfettiği yeni potansiyel eklentiyi ortaya çıkardı.

Paluzzi’ye göre yeni araç ile kullanıcılar, profillerinde bulunan paylaşımları istedikleri gibi düzenleyebilecekler. Sosyal medya platformu geçtiğimiz günlerde kullanıcılara, ana sayfadaki gönderilerin sıralanma şekliyle ilgili üç seçenek sunmuştu. Şimdi de kullanıcıların kendi profillerini düzenlemesi için “Edit Grid” adını verdiği özellik üzerinde çalışıyor.

Özellikle platform üzerindeki markalar, influencer’lar, sanatçılar için özelliğin oldukça kullanışlı olacağı ortada; ancak henüz platformdan resmi bir açıklama yapılmadığı için kullanıma sunulup sunulmayacağı belirsiz.

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