iPhone’un içinde bir servet yatıyor

iPhone üretiminde kullanılan altın ve değerli diğer metaller sık sık gündeme gelmişti, ancak yeni bir çalışma bir ton iPhone'da, bir ton altın cevherinden 300 kat daha fazla altın bulunduğunu söylüyor. Peki nasıl?

Sozcu.com.tr

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Eski telefonların oluşturduğu elektronik atıklar çevreye zara verirken aslında içlerinde atılmayacak kadar önemli materyalleri de bulunduruyor.

DailyMail’in haberine göre; Birleşik Krallık’ta yaklaşık beş milyon insan eski telefonlarını attığını itiraf ediyor. Atılan telefonlar da içlerindeki kimyasallarla çevreyi kirletiyor. Pildeki cıva, kristal ekran ve devre kartları, parçaları birleştiren lehimdeki kurşun, pil kontaklarında, elektronik konektörlerde berilyum ve bilgisayar çipinde arsenik çevreye telefonlarla birlikte yayılan atıklar arasında…

Artık, bu elektronik atıkla ilgili pek çok şirket geri dönüşüm çağrısı yapıyor ve bunu yaparken bazıları iPhone’lardaki gizli hazineye de dikkat çekiyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ KULLANILIYOR

Bir iPhone’un içinde yaklaşık 0,034 gr yüksek kaliteli altın, 0,34 gr gümüş, 0,015 gr paladyum ve küçük bir parça platin bulunuyor. Ayrıca önemli miktarlarda alüminyum ve bakır da içeriyor.

Bütün bu bilgiler ışığında da bir ton iPhone’dan, bir ton altın cevherinden 300 kat daha fazla altın; bir ton gümüş cevherinden 6,5 kat daha fazla gümüş çıkarılabileceği belirtiliyor. Bu arada, bir milyon cep telefonu, yaklaşık 16 ton bakır kablo, 15 kg paladyum ve arıtılması zor bir dizi nadir toprak elementi de sağlayabiliyor.

Bunların yanında bir akıllı telefonun ham maddelerinin madenciliği ve rafine edilmesi, son derece masraflı ve zahmetli. Ortalama olarak tek bir akıllı telefon üretmek için tahmini 3.190 galon su tüketiliyor.

DÜNYANIN HER YERİNDEN HAMMADDEYE İHTİYAÇ DUYUYOR

Dünya çapında yıllık iPhone üretiminin yüzde 42’sini oluşturan ülke olan Çin’de iPhone’daki malzemelerin hepsi bulunabilirken, ABD ve Kazakistan, iPhone’un pil kontaklarını ve elektronik konektörlerini yapmak için bakır ile bir alaşım oluşturmak için kullanılan berilyumu işliyor.

Kameralarına net görüntü kalitesi kazanması için de ABD, Brezilya, Hindistan, Sri Lanka ve Avustralya’da çıkarıl lantan oksit kullanılıyor. Dünyanın her yerinden hammaddelere ihtiyacı olan Apple’ın en son modeli olan iPhone 13’ün neden daha pahalı olduğunu da bu durum açıklıyor.

GERİDÖNÜŞÜM İLE ÇEVREYE FAYDA

Ancak yeni bir model çıkması ya da telefonda arıza yaşanmaya başlaması tüm bu değerli maddeleri ya da yeni bir telefon için gerekli hammaddelerin çıkarılmasında çevreye verilen zarar, kullanıcılar için hiçbir önem taşımıyor.

Bir araştırmaya göre; kullanıcıların neredeyse yarısı eski telefonları arızalandığında yenisi ile değiştiriyor. Dörtte biri, en son yazılım tarafından desteklenmediklerinde telefonlarını değiştirdiğini belirtiyor.

55 MİLYON KULLANILMAYAN CİHAZ EVDE BEKLİYOR

Dizüstü bilgisayarlarla birlikte akıllı telefonlar, elektronik atıkların veya e-atıkların birincil kaynağı. Her yıl sadece İngiltere’de 1,2 milyon tondan fazla atık ortaya çıkıyor. Ayrıca İngiltere’de on haneden yaklaşık altısının evinde bir ila üç adet kullanılmamış cihaz bulunuyor. Bu da toplam 55 milyon cihaza denk geliyor.

Kullanılmayan telefonların sahiplerinin üçte biri, acil durum yedeği olarak eski telefonlarına bağlı kaldıklarını söylüyor. Ancak büyük çoğunluk bir daha asla telefonlarını kullanmadıklarını söylüyor. Oysa tüm eski akıllı telefonlar geri dönüşüm için satılsa, içlerindeki çeşitli değerli metaller çıkarılıp yeniden kullanım için eritilebilir ve bu da yeni cevher madenciliği ihtiyacını azaltır.

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