Kripto para madenciliği için ilginç yöntem: Tesla aracı ile ayda 800 dolar kazanıyor

Tesla sahibi bir YouTuber, arabasıyla ayda 800 dolara kadar kripto para madenciliği yaptığını söylüyor. Siraj Raval isimli YouTuber, geliştirdiği yöntemin, garantisini geçersiz kılabileceğini ancak buna değer olduğunu belirtiyor.

Sozcu.com.tr

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YouTuber Siraj Raval, CNBC’ye Tesla Model 3’ün günde yaklaşık 20 saat bitcoin ve ethereum çıkardığını söyledi.

Arabasını tekerlekli bir bilgisayar olarak tanımlayan Siraj Raval, arabasındaki elektrik prizine bir invertör taktığını ve bunu bitcoin madenciliği yazılımı çalıştıran bir bilgisayara güç sağlamak için kullandığını açıkladı. YouTuber, bitcoin ve ethereum değerine bağlı olarak ayda 400 ila 800 dolar kazandığını belirtti. Raval, yaptığı işlemin sekiz yıla kadar kapsayan araç garantisini geçersiz kılabileceğini ama yine buna değeceğine inanıyor.

Raval, kripto para madenciliği yapan birbirine bağlı grafik işleme birimlerini çalıştırmak için arabanın pilini de kullandığını söyledi. Raval, Tesla piliyle günde yaklaşık 20 saat madencilik yaptığını ve pili şarj etmek için ayda 30 ila 60 dolar ödediğini söyledi.

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Siraj Raval, Tesla ile para kazandığını iddia etse de bu konuda daha önce denemeler yapmış kişilerden itirazlar gecikmedi.

Wisconsin’de elektrikli araç satıcısı olan Chris Allessi, CNBC’ye kripto para madenciliği yapmak için bir Tesla kullanmanın buna değmediğini söyledi.

Allessi de Tesla’sını kripto para madenciliği için kullanmış. Ancak, Rval’dan farklı olarak aracını, 2017’den önce satın aldığı için şirketin ücretsiz ömür boyu Supercharging programına erişim elde emiş. Yani; pili şarj etmek için ödeme yapması gerekmiyor. Allessi, bu avantajına rağmen yeterince kârlı olmadığı için kripto para madenciliğinden vazgeçtiğini söyledi.

Tesla bilgisayar korsanı ve kripto para madenciliği yapan Thomas Sohmers da CNBC’ye, Raval’ın iddiasından şüphe ettiğini ve arabasını madencilik için kullanarak bu kadar fazla kâr elde etmenin mümkün olacağını düşünmediğini söyledi.

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