Mark Zuckerberg’den NFT açıklaması

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, SXSW'de NFT'lerin Instagram'da da olacağını açıkladı, ancak bunun ne zaman ve nasıl olacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Sozcu.com.tr

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Teksas’ta gerçekleşen South by Southwest (SXSW) etkinliğinde konuşan Meta CEO’su Mark Zuckerberg, NFT ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Zuckerberg, “Yakın zamanda NFT’leri Instagram’a getirmek için çalışıyoruz” dedi. Duyuru, ocak ayında Meta’nın Facebook ve Instagram’da NFT’lerin görüntülenmesini ve satışını sağlama planlarını detaylandıran bir raporla destekleniyor.

“SORUNSUZ BİR SİSTEM İSTİYORUZ”

Zuckerberg, NFT’leri doğrudan Instagram’da oluşturma olasılığını da ima etti: “Bugün NFT planlarımızın tam olarak ne olduğunu açıklamaya hazır değilim; ancak önümüzdeki birkaç ay içinde, NFT’lerinizden bazılarını getirme yeteneği olacak, umarım zamanla o ortamda bir şeyler yaratabiliriz.”

Meta CEO’su, üzerinde çalışılması gereken bir sürü teknik durum olduğunu ve sorunsuz bir hizmet sağlamak istediklerini de belirtti.

Financial Times, ocak ayında hem Facebook’un hem de Instagram’ın NFT’leri profil resmi olarak gösterecek özellikler ve NFT oluşturmak için bir sistem üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

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