Michael Jordan’ın NFT platformu, ilk koleksiyonu hazırladı

6 Rings isimli NFT koleksiyonu, Jordan’ın yaklaşık otuz yıl önce Chicago Bulls ile kazandığı altı NBA şampiyonasından ilham aldı. Her biri Jordan’ın ikonik forma numarasına atıfta bulunan 2.3 SOL’den (221 ABD Doları) 5.000’den fazla NFT satıldı.

İlk NFT grubunu alan kurucu hayranlar ürün indirimleri, soru-cevap oturumları ve toplu sohbetler olarak adlandırılan kısıtlı topluluklara dahil olmak üzere platformdaki özel içeriğe erişim kazanabilecekler.

6 Rings NFT public mint is now live.

Head to https://t.co/xfxCemaytz or https://t.co/BPt03kX2Vg to get yours.@MagicEden_NFT pic.twitter.com/5uhEaTeOLv

— HEIR (@Heir_Company) March 3, 2022