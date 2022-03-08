Michael Jordan’ın NFT platformu, ilk koleksiyonu hazırladı

Geçen yılın sonlarında, Michael Jordan ve oğlu Jeffrey Jordan, kendi kripto parası da olması planlanan NFT platformu HEIR Inc.'i duyurmuşlardı. Jordanlar şimdi de platformun ilk koleksiyonunu ortaya çıkardılar.

Sozcu.com.tr

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6 Rings isimli NFT koleksiyonu, Jordan’ın yaklaşık otuz yıl önce Chicago Bulls ile kazandığı altı NBA şampiyonasından ilham aldı. Her biri Jordan’ın ikonik forma numarasına atıfta bulunan 2.3 SOL’den (221 ABD Doları) 5.000’den fazla NFT satıldı.

İlk NFT grubunu alan kurucu hayranlar ürün indirimleri, soru-cevap oturumları ve toplu sohbetler olarak adlandırılan kısıtlı topluluklara dahil olmak üzere platformdaki özel içeriğe erişim kazanabilecekler.

Jeffrey Jordan, “Kurucu hayranlarımızı benzersiz bir şekilde onurlandırdığımızdan emin olarak, hayranları topluluğa düşünceli bir şekilde getirmenin birçok yolunu keşfedeceğiz. Orijinal kültür yaratıcıları ve onu erken tüketenler için faydalar yaratırken, dijital kültürün bakış açısını ve işlevselliğini yeniden tanımlamayı amaçlıyoruz” dedi.

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