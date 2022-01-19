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Microsoft 69 milyar dolara Activision Blizzard’ı satın alıyor

Teknoloji şirketi Microsoft, kesenin ağzını açtı ve ünlü oyun şirketi Activision Blizzard'ı satın aldığını duyurdu. Şirket bu satın alım işlemi için rekor fiyat ödeyecek.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:30 - 19 Ocak 2022 Güncellenme:
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Microsoft 69 milyar dolara Activision Blizzard’ı satın alıyor

Oyun konsolou Xbox’ı da bünyesinde tutan Microsoft oyun dünyasının en pahalı satın alımlarından birini gerçekleştirdi…

Şirket yaptığı açıklamada 69 milyar dolar ödeyerek ünlü oyun şirketi Activision Blizzard’ı bünyesine kattığını duyurdu. Tarihin en büyük satın alımda Call of Duty ve World of Warcraft’ın yaratıcısı olan Activision’un hisselerine 95 dolar ödeneceği kaydedildi.

Son dönemde cinsel taciz ve ayrımcılık suçlamalarıyla zor günler geçiren Activision’ın CEO’su Bobby Kotick’in bu satın alma işleminin tamamlanmasından sonra görevini bırakacağı da iddia edildi.

Anlaşmanın tamamlanması durumunda Microsoft dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi olacak ve bu durum şirketin CEO’su Satya Nadella’nın da içerik, topluluk ve bulut teknolojisine eğilme stratejisiyle de uyumlu.

Microsoft’un Xbox Game Pass isimli platformu üzerinden düzenli ödeme yapan abonelerine bu oyunları sunma planı kapsamında Activision Blizzard’ın oyunlarını da portföyüne eklemesinin Sony’nin PlayStation konsolu ile rekabeti artıracağı tahmin ediliyor.

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