Microsoft yönetiminden cinsel taciz iddiaları için yeni adım

Microsoft yönetim kurulu, şirketin son zamanlarda maruz kaldığı cinsel taciz iddialarıyla nasıl başa çıktığını araştırmak için bir hukuk firmasıyla anlaştı. Şirket dışından görevlendirilen avukatlar, Bill Gates'e karşı iddia edilen suçlamaları da inceleyecekler.

Sozcu.com.tr

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Microsoft, cinsel tacizle nasıl başa çıktığını araştırmak için harici bir hukuk firması tuttuğunu duyurdu. Kurul bir basın açıklamasında, seçilen firma Arent Fox’un, şirketteki cinsel taciz suçlarını ve cinsiyet ayrımcılığı politikalarını gözden geçireceğini söyledi.

Kurulun basın açıklamasına göre, Arent Fox’un raporu, Microsoft’un yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey liderlik ekibine karşı açılan cinsel taciz soruşturmalarını özetleyecek. Açıklamada, buna Bill Gates’e yöneltilen suçlamaların da dahil olacağı belirtildi.

GATES İLE İLGİLİ İDDİALAR DA İNCELENECEK

Wall Street Journal’ın haberine göre; Mayıs 2021’de Microsoft yönetim kurulu üyeleri, bir çalışanın Gates ile cinsel ilişkisi olduğunu söylemesinin ardından 2019’da Gates hakkında soruşturma başlattı.

Microsoft, o sırada Insider’a yaptığı açıklamada, “Microsoft, 2019’un ikinci yarısında, Bill Gates’in 2000 yılında bir şirket çalışanı ile yakın bir ilişki yaşamaya çalıştığına dair endişe yaşadı. Yönetim Kurulu’ndan bir komite, kapsamlı bir soruşturma yürütmek için dışarıdan bir hukuk firmasının yardımıyla endişeyi gözden geçirdi. Soruşturma boyunca Microsoft, endişeyi dile getiren çalışana kapsamlı destek sağladı” dedi.

Gates, soruşturma sonuçlanmadan 2020 yılında Microsoft’un yönetim kurulundan istifa etmişti. Gates’in bir sözcüsü Insider’a istifa kararının bu konuyla hiçbir şekilde ilgili olmadığını söyledi. New York Times’ın haberine göre iki kaynak, Gates’in bir çalışanını kendisine sunum yaptıktan hemen sonra e-posta yoluyla yemeğe davet ettiğini söyledi.

CİNSEL TACİZ VE CİNSİYET AYRIMCILIĞI HİSSEDARLARI RAHATSIZ ETTİ

Kuruldan yapılan açıklamada, Arent Fox’un soruşturmasının yöneticiler de dahil olmak üzere çalışanları cinsel taciz veya cinsiyet ayrımcılığından sorumlu tutmak için atılan adımları değerlendireceği belirtildi.

Soruşturma, Microsoft’un kasım ayındaki yıllık hissedar toplantısında geçen ve cinsel taciz ve ayrımcılık iddialarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma talep eden bir hissedar önerisiyle netleşti.

Kurul, Arent Fox’un incelemesinin bu yıl baharda çalışanlara, hissedarlara ve halka açıklanması gereken bir şeffaflık raporuyla sona ereceğini söyledi.

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