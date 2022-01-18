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Microsoft’tan dev satın alma

Ünlü teknoloji şirketi Microsoft, 68.7 milyar dolara Acitivison Blizzard'ı satın alıyor.

Yayınlanma: 19:14 - 18 Ocak 2022 Güncellenme:
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Microsoft’tan dev satın alma

Microsoft bilgisayar oyunları geliştiren Acitivison Blizzard’ı nakit 68.7 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, bu anlaşma gerçekleşirse sektördeki en büyük satın alma işlemi olacak.

Microsoft Activision’un hisselerine Cuma günü kapanışa kıyasla yüzde 45 primle hisse başına 95 dolar teklif yaptı.

Hisseler haberin ardından işleme kapatılmadan önce yüzde 38 artışla 65.39 dolar seviyesine kadar yükseldi.

EN DEĞERLİ ŞİRKET

Ekim 2021’de ABD’li teknoloji devi Apple, dünyanın en değerli şirketi unvanını kaybederek ikinci sıraya gerilemiş, Microsoft şse tahtın yeni sahibi oldu.

2021 yılında Microsoft’un hisse değerindeki artışı yüzde 49’u aştı. Özellikle şirketin bulut bilişim hizmet geliri, pandemide hızlı artış gösterdi.  Apple’ın piyasa değeri, 2010’da Microsoft’u geçmişti.

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