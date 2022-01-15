NASA astronot arayışına girdi

Space.com tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, uzay ajansı yakında daha fazla astronota ihtiyaç duyabilir ve yeni astronot arayışına girebilir.

Sozcu.com.tr

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Rapor, NASA’nın astronot birliğinin yaklaşık 150 kişiden 44’e düştüğünü ortaya çıkarırken; insanları Ay’a ve Mars’a göndermeye hazırlanan ajans yetkilileri, bu kadronun çok küçük olduğundan endişe ediyor. Ajans, bir süredir bu endişeleri taşıyor. Mart 2020’de NASA, genişleyen misyon yelpazesini kapsayacak yeni kâşiflere ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.

Uzay ajansı henüz bir sonraki işe alım sürecini başlatmadı, ancak iş ilanlarının yayınlanması an meselesi.

NASA’nın iş gereksinimleri, ilk astronotların 1959’da işe alınmasından bu yana önemli ölçüde değişti. İlk çalışanların yedisi de askeri test pilotlarıydı. Bu, Başkan Eisenhower’ın seçim sürecini basitleştirmek için getirdiği bir kriterdi.

KRİTERLER DEĞİŞTİ

Başvuru sahiplerinin en az 1.500 saatlik uçuş süresine ve bir lisans derecesi veya eşdeğerine ihtiyacı vardı. Ayrıca 40 yaşın altında, fiziksel durumunun mükemmel ve 180 cm’den kısa olmaları gerekiyordu. Bu kriterler; Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinden sadece 108 kişilik bir aday havuzu oluşturdu. Bir dizi sınav sonunda da yediye düştü.

Bugün, bu kriterlerin çoğundan vazgeçilmiş durumda ama aynı zamanda yeni farklı kriterler geldi. Bu kriterlerin bazıları şu şekilde:

ABD vatandaşı olmak,

Adayların ayrıca STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) ile ilgili bir alanda yüksek lisans derecesine veya bu alanlardaki bir doktora programına yönelik iki yıllık çalışma,

Ulusal olarak tanınan bir test pilot okul programının tamamlanması,

Ayrıca artık bir yaş veya boy sınırı olmasa da finalistlerin sıkı bir fizik muayenesinden geçmeleri gerekiyor. Buna, uzay aracı ve uzay giysisi için 20/20 görüş ve ölçümler için testler de dahil.

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