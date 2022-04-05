Netflix fiyatlarına zam geldi: Aylık 78 TL’ye dayandı

Türkiye'de de kullanıcıların erişimine açık olan ABD merkezli içerik platformu Netflix ücretlerine zam yaptı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli içerik platformu Netflix, Türkiye’deki ücretlerine zam yaptı…

Platformun web sitesinde yer alan bilgide, “Netflix’i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV’niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyin. Aylık plan ücretleri 37,99 TL ile 77,99 TL arasında değişmektedir” denildi.

Değişiklikle birlikte, temel plan ücreti 26.99 TL’den 37.99 TL’ye, standart plan ücreti 40.99 TL’den 57.99 TL’ye ve özel plan ücreti de 54.99 TL’den 77.99 TL’ye çıkarıldı.

Bu zamların mevcut kullanıcılara kademeli olarak sunulacağı fakat yeni abonelerin üyeliklerinin ise yeni tarifeden uygulanacağı belirtildi.

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