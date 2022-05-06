Netflix, Roma ofisini açtı

Netflix'in halihazırda İngiltere, Fransa, İspanya ve son olarak Polonya'yı içeren Avrupa üsleri grubuna bir yenisi daha eklendi. Roma'nın kalbinde yer alan İtalya ofisi, yaklaşık 70 personele ev sahipliği yapacak.

Sozcu.com.tr

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Netflix Roma’daki İtalyan üssünü ikonik Via Veneto caddesi yakınlarındaki bir binada resmen açtı. CEO Reed Hastings de açılışta İtalyan projelerini anlattı.

2020’de şirkete İtalyan Dili Serisi Başkan Yardımcısı Tinny Andreatta ve Kurgu Dışı Yönetmen Giovanni Bossetti de katılmıştı.

Şirket kurucusu Reed Hastings açılışta şirketin hedeflerinden bahsettiği bir konuşma yaptı: “Netflix’in hayali dünya çapında yaratıcılığı desteklemektir. Premium filmlerimizi ve inanılmaz dizilerimizi burada genişletiyoruz ve her türlü yeni içeriği yapmak istiyoruz. Bunlar İtalya’da yapılan ve dünyanın izlediği hikayeler de olabilir.”

Hastings sözlerine şu şekilde devam etti: “İtalyan listemizin genişliği ve çeşitliliği, hedeflerimizi mükemmel bir şekilde temsil ediyor.”

Ayrıca, Netflix’in yapımcılığını üstlendiği Paolo Sorrentino’nun “The Hand of God” adlı filminin bu hafta başında ülkenin en iyi film ödülleri olan İtalya’nın David di Donatello Ödülleri’nde birincilik elde etmesinden ne kadar memnun olduğunu da dile getirdi.

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