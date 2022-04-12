Netflix’ten yeni özellik: ‘Çok beğendim’ butonu

Netflix, bir programın beğeni derecelerinin olacağını açıkladı. Akış platformu, normalde başparmağın yukarıda olduğu beğeni butonuna ek olarak iki başparmak havada butonu eklemeye ve böylece kullanıcılara daha çok sevdikleri yapımlara göre yeni öneriler sunmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Netflix yayınlayacağı yeni özellik ile algoritmalarını biraz daha aktif hale getiriyor ve kullanıcılara sevdikleri programlarla ilgili daha çok öneri sunmak istiyor.

Yayın hizmetinin akıllı telefon, masaüstü veya televizyon uygulamasından kullanıcılar, favori şovlarına yeni bir derecelendirme ile oy verebilecek: Çift başparmak yukarıda işareti.

Bu butona basan kullanıcılara daha sonra zevklerine uygun benzer film veya dizi önerileri sunulacak.

Basın açıklamasına göre, Netflix, her zamanki başparmak işaretinin benzer önerilerde bulunmaya devam edeceğini, ancak çift başparmak işaretinin kullanıcıların neleri sevdiklerini söyleyeceğini ve sistemin önerilerde daha da spesifik hale gelmesine yardımcı olacağını açıklıyor.

Örneğin, Bridgerton için çift başparmak butonuna basılması halinde, platform oyuncu kadrosundan veya Shondaland yapım evinden daha fazla dizi önerebilir.

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