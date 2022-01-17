NFT dünyasının parlayan yeni yıldızı: PhantaBear

Yeni bir NFT koleksiyonu olan PhantaBear, son yedi gündeki işlem hacmiyle Bored Ape Yacht Club'ı tahtından indirmeyi başardı.

Sozcu.com.tr

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NFT koleksiyonu, 1 Ocak’ta piyasaya sürüldü. 10.000 parçalık koleksiyon ve piyasaya sürüldükten bir saatten kısa bir süre sonra tükendi ve fiyatı da o zamandan beri üç katına çıktı. İşlem hacmi, bir NFT’nin popülaritesini ölçmenin sadece bir yolu ve veriler; PhantaBear ayılarının, NFT dünyasında başka bir rekor kıran Borad Ape Yacht Club maymunlarını yendiğini gösteriyor.

Yeni koleksiyonun, Bored Ape koleksiyonunu tahttan indirmesi, Nisan 2021’de lansmanından bu yana en çok aranan NFT’lerden biri olarak kabul edildiğinden kayda değer bir gelişme. Koleksiyondan bir parça satın alan isimler arasında hip hop sanatçısı Eminem de var. Hatta Bored Ape koleksiyonu yaratıcısı, Eminem’in kaderinde bu koleksiyondan satın alma olduğunu bile söylemişti, yarattığı hip hop sanatçısı görüntülü maymunlara atıfta bulunarak.

Gördüğü ilgi ile Bored Ape’in satışları Ocak ayında 1 milyar doları aştı. Ve en büyük NFT pazarı olan OpenSea’de ilk kez, 2017’de piyasaya çıktığından beri orijinal NFT koleksiyonlarından biri olarak kabul edilen CryptoPunks’ın fiyatını aştı. Şimdi de Bored Ape’in satışlarını PhantaBear geçiyor.

NonFungible.com’dan alınan verilere göre 2021’de NFT’ler, 12 milyar doların üzerinde satış kaydetti ve 2020’deki 67 milyon dolara kıyasla yıllık yüzde 17.864’lük bir büyümeye kaydetti.

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