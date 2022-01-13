NFT satışı yeni bir korsanlık türünü doğurdu

NFT'ler yeni bir korsanlık biçiminin de doğmasına neden oldu, Aja Trier isimli bir sanatçı eserinin binlerce kez çalındığını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Vincent Van Gogh’un “Yıldızlı Gece”sinden esinlenerek, resimler yapan Aja Trier, NBC News’e verdiği demeçte, eserinin Amazon’da veya başka yerlerde birçok kez çalındığını ve satıldığını söyledi.

Dijital hırsızlar daha önce de Trier’in çalışmalarının farklı versiyonlarını kupalar, mouse pedleri ve yastıklar üzerine de basarak satmak için çalmıştı. Ancak Trier, NFT pazarının patlamasıyla beraber hırsızların, önde gelen bir dijital pazarda on binlerce ilan yayınlayan yeni bir kullanıcı gibi, onun çalışmalarını oldukça yüksek miktarlara sattıklarını söylüyor.

Trier, “Onları NFT olarak alıp yeniden yapmaya devam ettiler. Bu çok açık. Benim gibi herkesin başına gelebilir” dedi. Trier, Insider’a gönderdiği bir e-postada, NFT satın almak ve satmak için devasa çevrimiçi pazar olan OpenSea’nin listeleri kaldırmasından önce 37 parçanın satıldığını söyledi:

“Evet, içeriği kaldırdılar. Harika. Peki ya sanat eserimin yasa dışı olan 37 satışı ne olacak?”

SANATÇILAR NFT PLATFORMLARINI HEDEF ALDI: “GĞVENLİK ZAYIF”

Trier’in hikayesi, NFT sanat dünyasında yeni bir olay değil. Anonim hırsızlar artık internette bulabildikleri her türlü dijital sanatı düzenli olarak çalıyor ve satmak için kendilerine aitmiş gibi sunuyorlar.

Trier, pazarın yasa dışı faaliyetlerden kazanç sağladığını söyledi ve şirketin güvenlik önlemlerini sorguladı. Hem dijital eserler hem de filmler ve video oyun şirketleri için tasarımlar yapan San Francisco’lu sanatçı RJ Palmer da artık NFT platformlarına kendisinden izin alınmadan koyulan eserlerin kaldırılmasını talep etmenin günlük angarya bir iş haline geldiğini söylüyor.

Bir OpenSea sözcüsü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hırsızlığı ciddiye alıyoruz ve topluluğa karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve platformumuzda hırsızlığı caydırmak için politikalarımız var. Mevcut NFT’leri dondurma veya listeden kaldırma yetkimiz yok. OpenSea’de hırsızlıkla mücadele için güvenlik araçları ve süreçleri oluşturmaya öncelik verdik.”

Reuters’ın yayınladığı yeni bir rapora göre NFT pazarı 2021’de 25 milyar dolarlık rekor bir satış rakamına ulaştı. Ancak bu büyüme yeni pazara karşı hırsızların da ilgi göstermesine neden oldu. NBC News’in haberine göre; DeviantArt, çalışmalarının kopyaları NFT borsalarında listelendiğinde sanatçıları uyararak sorunla mücadele etmeye çalıştığını belirtti.

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