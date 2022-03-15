“Obama Başkanlık Kütüphanesi’nde UFO’larla ilgili binlerce dosya var”

ABD'de bilgi edinme hakkı kanunu ile talep edilerek edinilen bilgiye göre Barack Obama Başkanlık Kütüphanesi'nde UFO'ların varlığıyla ilgili 3.440 sayfa ve 26.271 elektronik dosya bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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The Black Vault isimli web sitesinden John Greenewald Jr. tarafından yapılan Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebi ile Başkanlık Kütüphanesi’nden Gelişmiş Havacılık Tehdit Tanımlama Programı ile Tanımlanamayan Uçan Cisimler, Tanımlanamayan Hava Olayları/Olayları ve Gelişmiş Havacılık Silahları Sistemleri Uygulama Programı’na ilişkin bilgiler istendi.

Talebe yanıt olarak kütüphane, bu taleple ilgili olabilecek binlerce belgeye sahip olduğunu ve hepsini düzenlemenin biraz zaman alacağını söyledi.

UFO’lara olan ilgi, ABD Donanması’nın yayınladığı UFO olduğu iddia edilen görüntülerden sonra arttı. Geçen yıl Pentagon, gökyüzünde görülen her şeyin mevcut bilimle açıklanamayacağını iddia eden bir rapor yayınladı.

Obama da geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda “Uzaylılar söz konusu olduğunda, size yayında söyleyemeyeceğim bazı şeyler var. Ama doğru olan şu ki, gökyüzündeki nesnelerin tam olarak ne olduklarını bilmediğimiz görüntüleri ve kayıtları var. Nasıl hareket ettikleri, yörüngelerini açıklayamıyoruz” dedi.

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