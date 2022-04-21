Obamalar Spotify’dan ayrılma kararı aldı

ABD'nin eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın Spotify ile anlaşması sona eriyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın Spotify ile olan anlaşması sona ererken, iş birliğinin devam etmeyeceği açıklandı…

Obama ailesine yakın kaynaklar, ailenin sahibi olduğu prodüksiyon şirketi Higher Ground’un Spotify ile yeni bir anlaşma imzalamayacağını duyurdu. Obama ailesinin daha az içerik üretip daha geniş kitlelere yayılmasını istediği ve bu sebeple diğer platformlarla iletişime geçtiği belirtildi.

Higher Ground’un Amazon’un Audible ve iHeartMedia ile iletişimde olduğu ve müzakerelerin devam ettiği belirtildi. Anlaşmaların on milyonlarca dolar değerinde olması beklenirken bu sayede podcast piyasasında rekor kırmasının beklendiği kaydedildi.

ABD merkezli Bloomberg’e konuşan 3 kaynak, Spotify’ın bir teklif vermediğini aktardı. 2019 yılında Spotify ile anlaşma imzalayan Obama ailesi bir dizi içerik üretmişti. Michelle Obama’nın arkadaşlarıyla sohbetlerinden oluşan The Michelle Obama Podcast 2020’nin en popüler içeriklerinden biri olmuştu.

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