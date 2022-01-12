Riot Games, çalışanlarını ofise dönmeleri için zorluyor

Riot Games yeni bir döneme girdiğini güncellenmiş ücret politikası ve çalışanların haftada üç gün ofiste olmasını gerektiren işe dönüş planıyla duyurdu. Şirket, yeni çalışma sistemine uymayan çalışanların da yıllık ücretlerinin yüzde 25'ini alıp işi bırakabileceklerini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Pandemi nedeniyle iki yıldır evden çalışma sistemiyle devam eden şirket, yeni döneme sert değişikliklerle giriyor. CEO Nicolo Laurent’ın şirketin yeni çalışma politikalarını açıkladığı video tüm çalışanlara e-posta olarak gönderildi. Duyurulan programın amacının, çalışanların şirketin yönetimine uymasını sağlamak olduğunu belirtildi.

15 yaşındaki video oyun geliştiricisi, her çalışanın tüm bu değişiklikleri benimsemesini beklemiyor, bu nedenle alışılmadık bir teklifte bulunuyor: Artık Riot için çalışmak istemediğine karar veren herhangi bir çalışan, yıllık maaşının yüzde 25’ini alarak gidebilir.

“ÇEK OLMASA BİLE GİDECEK OLANLAR VARDI”

Laurent, “Nereye gittiğimizi tam olarak anlamanızı istiyorum. Herkesi memnun etmeye çalışmıyoruz. Bir yol seçiyoruz. İnsanların bu yolun ne olduğunu tam olarak anlamalarını istiyorum. Sonra insanların görevlerini yapmalarını ve kendilerine bunun heyecanlandıkları şey olup olmadığını sormalarını istiyorum” dedi.

Laurent işten çıkmalarla ilgili olarak sözlerine şunları ekledi: “İşi büyütmeye çalışıyoruz dedi. “Sadece motivasyonu yüksek insanlardan oluşan doğru ekibe sahip olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Bazı insanların zaten ayrılmayı planladığını biliyorum. Çek olmasa bile giderlerdi. Çeki alırlarsa aferin onlara.”

2006’da piyasaya çıktığında, Riot çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası oyunu League of Legends geliştirmeye odaklanmıştı. Ancak 2011 yılında şirket Tencent’e satıldı ve çalışma anlayışı değişti. 2020’de birinci şahıs nişancı oyunu Valorant’ı piyasaya sürdü ve geçen kasım ayında da Arcane’i piyasaya sürdü. Riot ayrıca büyük bir e-spor işletmesi işletiyor. Şu anda oyun portföyü için aylık 180 milyondan fazla oyuncuya sahip.

CİNSİYET AYRIMCILIĞI YÜZÜNDEN 100 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Los Angeles merkezli Riot, sürekli çalışmak için en iyi yer olarak gösterilse de 2018’de bir grup mevcut ve eski kadın çalışan, şirkete cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz iddiasıyla dava açmıştı. Aralık ayında Riot, davayı halletmek için 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti ve bir çeşitlilik şefi işe almak, taciz raporlama protokollerini güncellemek ve üst düzey pozisyonlarda daha fazla kadını işe almak da dahil olmak üzere kültürünü geliştirmek için çalıştığını söyledi.

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