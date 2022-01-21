Starlink uyduları, Dünya’ya yakın asteroitlerin tespit edilmesini engelliyor

Yeni bir çalışma, Elon Musk'ın Starlink uydularının çok fazla olmasının, asteroitlerin gözlemlenmesini engellediği sonucuna vardı.

Sozcu.com.tr

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Şu anda, yaklaşık 550 km uzaklıkta Dünya yörüngesinde dönen ve 24 farklı ülkeye internet sağlayan 1.800 Starlink uydusu var. Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, şirketi SpaceX aracılığıyla 2019’dan beri yörüngeye uydular gönderiyor ve 2027 yılına kadar da yörüngede 10.000 Starlink uydusu bulundurmayı planlıyor.

Ancak yayınlanan yeni bir çalışmaya göre Starlink uyduları, gökbilimcilerin işine engel oluyor.

Çalışma şöyle açıklıyor: “Düşük Dünya yörüngeli (LEO) uydu takımyıldızlarının, özellikle optik ve kızılötesi geniş alan araştırmalarında, yer tabanlı astronomik gözlemler üzerindeki etkisi hakkında artan bir endişe var.”

Varşova Üniversitesi’nden gökbilimci ve çalışmanın baş yazarı olan Przemek Mróz, Starlink uydularının yalnızca Kasım 2019 ile Eylül 2021 arasında teleskop görüntülerinde 5.301 çizgiden sorumlu olduğunu söyledi. Ayrıca, etkilenen alacakaranlık görüntüleri sayısının 2019 ile 2021 arasında nasıl yüzde 0,5’ten yüzde 20’ye yükseldiğini açıkladı:

“Starlink uydularının alacakaranlık dışı görüntüleri etkilemesini beklemiyoruz, ancak diğer şirketlerin uydu takımyıldızı daha yüksek yörüngelere girerse, bu alacakaranlık dışı gözlemler için sorunlara neden olabilir” dedi.

Starlink uydularının yarattığı bu sorunla ilgili henüz yeni adımlar atılmadı. Musk’ın uydularının daha önce de diğer uyduları ve uzay araçlarını tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.

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