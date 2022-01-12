Starlink’in başı kedilerle dertte: Isınmak isteyen kediler internet hızını yavaşlattı

Elon Musk'ın uydu internet şirketi Starlink, internet erişimi sunmak için iddialı planlara sahip. Ancak Musk'ın şirketinin bu iddialı planlar ortasında ufak bir sorunu var: Bir müşteri, Starlink çanağına toplanmış beş kedinin fotoğrafını tweetledi ve kediler yüzünden internet performansının yavaşladığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk’ın SpaceX şirketinin bir bölümü olan Starlink, geçtiğimiz aylarda 1.600’den fazla uydu fırlatmış ve ABD’den 12.000’e kadar uydu fırlatma için de izin almıştı. Şirket; sunduğu hizmetin, bağlantının güvenilir olmadığı veya tamamen kullanılamadığı alanlar için ideal olduğunu belirterek öne çıkmıştı.

Ancak şimdilerde uydu çanağının üstüne yerleşen kedilerin yarattığı internet performansı sorunlarıyla uğraşıyor.

Bir müşteri, Starlink çanağına toplanmış beş kedinin fotoğrafını tweetledi ve kedilerin varlığının internet performansını yavaşlattığını kaydetti.

KEDİLERİN ISINMA YERİ OLDU

Aaron Taylor, “Kediler Starlink’in ısı verdiğini keşfedene kadar ve soğuk günlerde ısınmak için uyduyu kullanana kadar harika çalışıyordu. Su ve mamalarının olduğu kedi evleri var, ama -25C ve Starlink çanağına oturmaya karar veriyorlar. Güneş battıktan sonra evlerine dönüyorlar” dedi.

Kedilerin uydu çanağına ilgisinin nedeni; çanağın üzerindeki karı eritmek için tasarlanmış kendiliğinden ısınma özelliğinin olabileceği düşünülüyor.

Taylor, kedilerin Starlink’e olan ilgisinin film akışını kesintiye uğrattığını ve internet hızını etkilediğini söyledi: “Tamamen kapatmıyor ama kesinlikle her şeyi yavaşlatıyor.”

Starlink’in son zamanlarda uğraştığı problemler arasında kedi sorunu oldukça basit kalabilir. Aralık ayında Çin, Tiangong uzay istasyonu neredeyse Starlink uyduları tarafından vurulduktan sonra ABD’yi uluslararası anlaşmayı görmezden gelmekle suçladı.

Çin, Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçıl Kullanımları Komitesi’ne yazdığı bir notta, olayların Çin uzay istasyonundaki astronotların yaşamı veya sağlığı için tehlike oluşturduğunu söyledi.

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