Toplantıda ağlayanlar, yeni iş arayanlar… Twitter çalışanları tedirgin

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra sosyal medya platformunda işler oldukça karışık. Son olarak platformun hukuk sorumlusu Vijaya Gadde'nin, satın alma sonrası ekibiyle yaptığı bir toplantıda ağladığı ve çok üzgün olduğu belirtiliyor. Yönetimi aldıktan sonra Musk'ın ilk hedefinin Gadde olacağı düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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Birkaç haftalık sancılı süreç tamamlandı ve Elon Musk, sevdiği sosyal medya platformunun patronu olmayı başardı. 44 milyar dolar ödediği Twitter için Musk’ın planları ise şimdiden tartışma konusu. Özellikle özgür ve sansürsüz düşünce yapısını savunduğunu sık sık tweet’lerinde belirten Musk’ın getireceği yenilikler nefret söylemi, yalan haber yayma gibi suçların platformda etkin olması konusunda hem kullanıcıları hem çalışanları hem de uzmanları tedirgin ediyor.

Satın alma işlemlerinden önce hisseler satın alan Musk’ın Twitter’da yetkin bir isim olacağına inan Trump taraftarları daha o zamandan eski başkanın sansürünün kaldırılmasını talep etmeye başlamışken, Musk’ın yeni pozisyonundan bu beklenti daha da arttı. Ancak Musk’ın Twitter’ı almasından herkes memnun değil. Bu kişilerin arasında platformun hukuk sorumlusu Vijaya Gadde de yer alıyor.

SATIN ALMADAN SONRA AĞLADI

Musk’ın son tweet’leri de Gadde’den memnun olmadığını gösteriyor. Yazar, sunucu Saagar Enjeti, Hunter Biden dizüstü bilgisayar hikâyesini sansürleyen Twitter’ın en iyi sansür savunucusu Vijaya Gadde’nin Twitter’ın devralınmasından dolayı çok üzgün olduğunu tweet’ledi.

Elon Musk da Enjeti’ye bu konudaki sert tavrını gösteren bir tweet attı: “Doğru bir haber yayınladığı için büyük bir haber kuruluşunun Twitter hesabını askıya almak kesinlikle inanılmaz derecede uygunsuzdu.”

HUKUKTAN SORUMLUYDU, ŞİMDİ MUSK’IN HEDEFİNDE

Musk, New York Post’un 2020 seçimleri öncesinde Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarıyla ilgili haberlerden sonra hesabın askıya alınmasından bahsediyor.

Başlangıçta liberal kuruluşlar ve sosyal medya ağları tarafından yanlış bilgi olarak reddedilen dizüstü bilgisayar hikâyesi, o zamandan beri aynı yayınların çoğu tarafından doğrulandı. Ancak bu haberi Twitter’da sansürleyen ve platformun ahlakî otoritesi olarak tanımlanan Gadde’nin, pazartesi günü ekibiyle satın alma sonrasında yaptığı toplantıda gözyaşlarına boğulduğu söyleniyor.

Musk’ın attığı tweet de gösteriyor ki Gadde’nin platformdaki geleceği oldukça zor.

Şu an için çalışanlara, altı ay boyunca işlerinin güvende olduğu belirtildi. Ancak muhtemelen Gadde gibi çalışanlar şirkete ilk veda edecek isimler arasında olacak.

Gadde, 2011’de Twitter’a katıldığı için sosyal medyanın nefret söylemi, yanlış bilgilendirme, reklam ve sansür politikasının merkezinde yer alıyor.

MUSK’TAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

Musk, şu anda yürürlükte olan birçok kısıtlamayı kaldırmayı ve Twitter’ı özgür konuşma için bir forum olarak açmayı planladığını açıkça belirtti. Eleştirmenler bunun nasıl sonuçlanacağına dair endişelerini dile getirdiler. Ancak Musk, salı öğleden sonra tüm bu endişeli konuşmalara yanıt olarak sert bir üslup takınarak şunları yazdı:

“İfade özgürlüğünden korkanların aşırı antikor tepkisi her şeyi gösteriyor. ‘İfade özgürlüğü’ ile sadece yasaya uygun olanı kastediyorum. Yasanın çok ötesine geçen sansüre karşıyım. İnsanlar daha az konuşma özgürlüğü istiyorlarsa, hükümetten bu yönde yasalar çıkarmasını isteyecekler. ”

Ardından da Latince bir tweet attı: “Per aspera ad astra!” yazdı. Yani; “özlemlerimiz bizi yıldızlara götürür.”

Twitter’ın satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra Musk’ın sadece özgür ifade değil farklı alanlarda da değişiklikler yapacağı belirtiliyor. Diğer tartışılan değişiklikler arasında, Twitter’ın aylık 2,99 dolar tutarındaki premium Blue hizmetine abone olan herkes için mavi doğrulama onay işaretleri yer alıyor.

ÇALIŞANLAR TEDİRGİN

Satın alma haberinden sonra Twitter, iş açısından kritik olmayan tüm ürün güncellemelerini engelledi. Bir kaynağın Bloomberg’e verdiği demeçte, bu hareket öfkeli personelin hareketlerini engellemeyi amaçlıyor.

Muhafazakar gazeteci Andy Ngo, devralma onaylandıktan saatler sonra çalışanların işleriyle ilgili korkularını şu şekilde derliyor:

Twitter’da kıdemli bir video mühendisi olan Geraint Davies şunları yazdı: “40 yıllık deneyime sahip bir yazılım mühendisine ihtiyacı olan var mı?” Twitter mühendisi Jay Holler ise “Twitter liderliği ilk kez bu platformda engellediğim birini içeriyor” dedi.

Kıdemli bir yazılım mühendisi olan Gerard Taylor da “Hisseler arttı! YAY! Peki ya şirket kültürümüz?” diye sordu. Bir veri bilimcisi olan Cassie Nick Rumbaugh da Musk’ın transfobisinden yakındı ve şöyle yazdı: “Dürüst olmak gerekirse biraz korkuyorum” yazdı.

JACK DORSEY’DEN ELON MUSK’A DESTEK

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey ise çalışanların aksine, Musk’ın devralmasını heyecan verici bir haber olarak buldu.

Dorsey, Radiohead’in ‘Everything in it’s Right Place’ şarkısını Spotify bağlantısı ile paylaştıktan sonra düşüncelerini şu şekilde yazdı: “Twitter’ı seviyorum. Twitter, küresel bir bilince sahip olduğumuz en yakın şey. Benim için önemli olan fikir ve hizmettir ve ikisini de korumak için ne gerekiyorsa yapacağım. Prensipte herhangi bir kişinin Twitter’a sahip olması veya Twitter’ı yönetmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bir şirket değil, protokol düzeyinde bir kamu malı olmak istiyor. Ancak şirket olma sorununu çözmek için güvendiğim tek çözüm Elon. Twitter halka açık sohbete hizmet etmeye devam edeceği için çok mutluyum.”

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