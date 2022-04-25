Trump’tan Twitter açıklaması: “Çok sıkıcı bir hale geldi”

Elon Musk'ın Twitter hisseleri alması, Trump taraftarlarını eski başkanın platforma dönmesiyle ilgili umutlandırsa da Trump'ın Twitter'a dönmeye pek de niyeti yok.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Twitter, 6 Ocak’ta Amerika’da yaşanan isyanlardan sonra Trump’ı platformundan kalıcı olarak yasaklamıştı. Bir yıl sonra Trump, Twitter’a alternatif olarak TruthSocial’ı çıkardı ve platformun, sosyal medyanın geleceği olduğunu söyledi. Ancak TruthSocial’ın yayınlanmasından bu yana geçen iki ayda, eski başkan platformda yalnızca bir kez paylaşımda bulundu.

Üstelik Trump, sözcüleri aracılığıyla siyasi desteklerden golf başarılarına ve taziyelere kadar sık sık açıklama yapıyor.

Muhafazakar politikacılar ve uzmanlar, Twitter’ı ifade özgürlüğü kuralları nedeniyle eleştiren milyarder Elon Musk’ın sosyal medya platformunda yüzde 9,2 hisse satın almasının ardından Trump’ın Twitter’a geri geleceği beklentisine girdiler.

Ancak 15 Nisan’da Trump, bir röportajda Twitter’a dönmesinin pek olası olmadığını söyledi: “Şu anda büyük bir platform yapıyoruz, bu yüzden muhtemelen herhangi bir ilgim olmaz. Twitter çok sıkıcı hale geldi, Twitter’daki pek çok iyi sesten, pek çok muhafazakar sesten kurtuldular.”

İlginizi Çekebilir Elon Musk yeni medyada patron olma yolunda ilerliyor

İlginizi Çekebilir 'Trump, 6 Ocak'ta darbe girişiminde bulundu' iddiası ABD'yi karıştırdı