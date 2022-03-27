Türkiye’de şu an saat kaç? Saatler ileri mi alındı?

Kalıcı yaz saatine geçen Türkiye'de vatandaşların cep telefonları veya elektronik saatleri otomatik olarak yaz saatine geçiş yapabiliyor. Olası karmaşanın önüne geçmek isteyenler "saat kaç" sorusuna yanıt arıyor. Doğru saati öğrenmek için manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) veya Google'da "saat kaç" araması yaparak kontrol edebilirsiniz.

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Yaz saati kapsamında, birçok ülkede Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece saatler bir saat ileri alındı. Son 6 yıldır sabit saat uygulaması yapan Türkiye’de telefonlar ve bilgisayarlar saatlerini otomatik olarak ileri alarak kafa karışıklığına sebep olabiliyor.

SAATLER İLERİ ALINMIYOR

Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşasını her yıl iki defa yaşıyoruz. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri ileri aldı.

SAAT KAÇ?

Türkiye’de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz ya da Google’da “saat kaç” araması yapabilirsiniz.

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra’nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplanan GMT’den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

YAZ SAATİ GEÇİŞİNDE TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT

Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.