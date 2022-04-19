Twitter’da yenilikler bitmiyor: Tüm tweet’lerin kaydını tutacak

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, Twitter'ın yeni "düzenle" butonunu getirdikten sonra tweet'lerin kaydının tutulacağını bildiriyor.

Sozcu.com.tr

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Bu ayın başlarında Twitter, uzun zamandır beklenen düzenle butonu üzerinde çalıştığını doğruladı. Bu yeni özellikle ilgili ayrıntılar belirsiz olsa da bir uygulama araştırmacısının bildirdiğine göre en azından sosyal ağ, orijinal tweetlerin kaydını tutacak gibi görünüyor.

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong elde ettiği bulgulara dayanarak tweet’lerin kaydını tutacağını belirtti. Geçen hafta, geliştiriciler bir tweet’i düzenlerken ara yüzün bir ön izlemesini yayınladılar. Ayrıca, düzenle seçeneğini Twitter Blue aboneleri için özel olacağını ima ettiler. Ancak düzenleme seçeneğinin nasıl kullanılacağı ile ilgili Twitter tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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