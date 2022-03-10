Twitter’dan Rusya engeline karşı yeni hamle

Rusya'nın erişimi kısıtlamasından sonra Twitter'dan yeni hamle geldi. Sosyal medya platformu, ülkedeki kullanıcıların sansürsüz bir şekilde hizmete erişim sağlayabilmesi için yeni bir sürüm hazırladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Ukrayna’daki savaşla ilgili bilgi akışını kısıtlamak için Facebook’a erişimi engellerken Twitter’ı da sınırladı. Her iki şirket de Rus devlet medyasını kısıtlarken Rusya içindeki insanlara erişimi de yeniden sağlamaya çalıştıklarını söylüyor.

Rusya’daki kullanıcıların Twitter’a ulaşabilmesi için “onion” uzantılı sürümler hazırlanıyor. Kullanıcılar, Tor tarayıcısını indirirlerse Twitter’ın bu yeni sürümüne erişebiliyorlar. Böylece, “karanlık web” olarak da adlandırılan sitelere erişim de sağlanmış oluyor. “Karanlık ağ” terimi, genellikle güvenlikleri için anonim kalmak isteyen kişiler tarafından ve baskıcı hükümetler tarafından sansürlenen sitelere erişmek için kullanılıyor. Facebook ve BBC gibi sitelerin de Tor’da erişilebilen sürümleri bulunuyor.

Onion siteleri kurmak için başka şirketlerle birlikte çalışan yazılım mühendisi ve internet güvenliği uzmanı Alec Muffett, Twitter’ın yeni hizmetini kendi Twitter hesabından duyurdu.

Rusya, Ukrayna’nın işgali hakkındaki bilgilerin yayılmasını kontrol etmek ve bağımsız haber kaynaklarına ve sosyal medya web sitelerine karşı hareket etmek için yoğun bir çaba içinde.

Geçen hafta Rus yetkililer, devlete ait medyaya kısıtlamalar getiren platformlara misilleme olarak erişimi engelledi. Ülkede Twitter, BBC, ABD hükümeti tarafından finanse edilen Voice of America ve Radio Free Europe/Radio Liberty, Alman yayıncı Deutsche Welle ve Letonya merkezli Meduza web sitesi de engellendi.

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