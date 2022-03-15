Ukrayna’da en çok indirilen uygulama Elon Musk’ın Starlink’i oldu

Geçtiğimiz ay Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı terminaller sağlayan Starlink, ülkede en çok indirilen uygulama oldu.

Sozcu.com.tr

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App Store ve Google Play verilerini sağlayan Sensor Tower, Wall Street Journal’a uygulamanın sadece pazar günü dünya çapında iki mağazada 21.000 kez indirildiğini söyledi. En fazla küresel yükleme ve indirme ise Ukrayna’da gerçekleşti. Uygulama, Sensor Tower’a göre Ukrayna’da yaklaşık 100.000 kez indirildi ve küresel indirmeler son iki haftada üç kattan fazla arttı.

Ukrayna’nın Starlink uygulamasını bu kadar çok indirmesinin arkasında ise savaşın başladığı günlerde Musk’ın ilettiği Starlink terminalleri var.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden günler sonra, Ukrayna dijital dönüşüm bakanı Mykhailo Fedorov Twitter üzerinden Musk’tan Ukrayna’ya hizmeti sağlayan terminalleri sağlamasını istedi. Musk, bu talebi yerine getirdi ve Fedorov gelen bir kamyon dolusu terminalin fotoğrafını paylaşarak Musk’a teşekkür etti.

Musk’ın Ukrayna yardımları bununla da sınırlı değil. CNBC’nin haberine göre; Musk aynı zamanda Starlink terminallerinin Ukrayna’ya hızlı, iki günlük teslimatına yardımcı olup onlara güç sağlamak için Tesla pil depolama sistemleri de sağladı.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI UYARDI: “İLETİŞİM ALTYAPISI HEDEFLENİYOR”

Rusya’nın üç hafta önce ülkeyi işgal etmesiyle beraber Ukrayna’da internet kesintileri büyüyen bir sorun haline geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı geçen hafta Rusya’nın muhtemelen Ukrayna’nın iletişim altyapısını hedef aldığı konusunda uyararak Rus saldırılarından kaynaklanan ikincil altyapı hasarıyla internet erişiminin kaybedilebileceğine dikkat çekti. Bakanlık, Mariupol, Sumy, Kharkiv ve başkent Kiev’de kesintiler olduğunu bildirdi.

NBC News, ABD merkezli bir internet takip firmasının verilerine dayanarak, kuşatma altındaki Mariupol şehrinin 9 Mart itibarıyla bir hafta boyunca internetsiz kaldığını bildirdi. Forbes, geçen hafta Ukrayna’nın önde gelen internet sağlayıcılarından birinin çok defa saldırıya uğradığını bildirdi, ancak bu saldırıların doğrudan arkasında Rusya’nın olup olmadığı net değil.

MUSK’TAN PUTIN’E DÜELLO DAVETİ

Elon Musk, ayrıca pazartesi günü Twitter hesabından Putin’e Ukrayna’nın kaderi için yumruk yumruğa kavga etmesi için meydan okuyarak dikkat çekti. Musk’ın tweet’ine çok geçmeden Rus uzay ajansı Roscosmos’un genel müdürü Dmitry Rogozin cevap verdi ve Musk’ı “zayıf” ve “küçük şeytan” olarak niteledi.

Musk’ın yanıtı ise gecikmedi. Tesla ve SpaceX CEO’su esprili bir görselle yanıtını iletti.