Vampir Kalamarının 10 kollu olduğu ortaya çıktı

Vampir kalamarının 10 kollu eski bir atası, 328 milyon yıllık bir fosil üzerinde çalışan bilim adamları tarafından keşfedildi.

Sozcu.com.tr

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Amerikan Doğa Tarihi Müzesi ve Yale’deki bilim adamları tarafından yapılan bu yeni araştırma, ahtapotlar ve vampir kalamarlarını içeren hayvan grubunun en eski atalarının sekiz değil 10 uzuvları olduğunu gösteriyor.

328 milyon yıllık bir fosile dayanan ve daha önce tanımlanmamış yeni bir vampiropod türünü tanımlayan çalışma, grubun yaşını yaklaşık 82 milyon yıl geriye götürüyor. Detaylar 8 Mart’ta Nature Communications dergisinde yayınlandı.



Baş yazar Christopher Whalen da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Whalen, “Bu, 10 işlevsel uzantıya sahip olduğu bilinen ilk ve tek vampiropod. Vampiropodlar, tipik olarak sekiz kol ve içselleştirilmiş şık bir kabuk veya yüzgeç destekleri ile karakterize edilen yumuşak gövdeli kafadanbacaklılardır. Sert yapılardan yoksun oldukları için Vampyropoda fosil kayıtlarında iyi temsil edilmiyor. Yeni çalışma, Royal Ontario Müzesi’nin (ROM) koleksiyonlarından son derece iyi korunmuş bir vampiropod fosiline dayanıyor. Aslen şimdi Montana olan yerde keşfedildi ve 1988’de ROM’a bağışlandı” dedi.

Müzenin Paleontoloji Bölümü’nde fahri bir küratör olan Whalen ve yardımcı yazar Neil Landman, fosil örneğini yaklaşık 328 yılına dayanan tamamen yeni bir cins ve tür olarak tanımladı.