WhatsApp duyurdu! İşte yeni özellikler

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, blog sayfasından yeni özelliklerini duyurdu. Şirketin açıklamasında "Sesli mesajları daha iyi hale getiriyoruz" denildi.

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Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, internet sitesinden bazı yeni özelliklerini duyurdu. WhatsApp’ta her gün ortalama 7 milyar sesli mesajın gönderildiğini belirten şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* 2013’te sesli mesajlaşmayı ilk başlattığımızda, bunun insanların iletişim şeklini değiştirebileceğini biliyorduk. Tasarımı basit tutarak sesli mesaj kaydetmeyi ve göndermeyi metin yazmak kadar hızlı ve kolay hale getirdik.

* WhatsApp’ta kullanıcılarımız her gün ortalama 7 milyar sesli mesaj gönderiyor ve bunların tümü, her zaman gizli ve güvende kalmaları için uçtan uca şifreleme ile korunuyor.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN YENİLİKLER

* Bugün, WhatsApp’ta sesli mesaj deneyimini daha da iyi hale getiren yeni özellikleri duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bunlardan bazıları:

* Sohbet Dışı Oynatma: Çoklu görevleri yerine getirebilmeniz veya diğer mesajları okuyup yanıtlayabilmeniz için sohbet dışında bir sesli mesaj dinleyin.

* Kaydı Duraklat/Kayda Devam Et: Sesli mesaj kaydederken, kesintiye uğradığınızda veya düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde, artık kaydı duraklatabilir ve hazır olduğunuzda devam edebilirsiniz.

* Dalga Biçimi Görselleştirme: Kaydı takip etmeye yardımcı olmak için sesli mesajda sesin görsel bir temsilini gösterir.

* Taslak Önizleme: Sesli mesajlarınızı göndermeden önce dinleyin.

* Oynatmayı Hatırla: Bir sesli mesajı dinlerken duraklatırsanız, sohbete döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

* İletilen Mesajlarda Hızlı Oynatma: Hem normal hem de iletilen mesajları daha hızlı dinlemek için sesli mesajları 1,5 kat veya 2 kat hızda oynatın.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA SUNULACAK”

* Sesli mesajlar, insanların daha anlamlı sohbetler yapmasını hızlı ve kolay hale getirdi. Duygu veya heyecanı sesle ifade etmek yazmaktan daha doğaldır ve çoğu durumda sesli mesajlar WhatsApp’ta tercih edilen iletişim şeklidir.

* Yazmaktan kaçınan aile üyeleriniz, hikaye anlatmayı seven arkadaşlarınız, cesaret verici sözlere ihtiyaç duyan akranlarınız veya uzun bir günün sonunda partnerinizin sesini duymak istediğinizde sizin için: herkes kolayca kullanabilir.

* Önümüzdeki haftalarda sunulacak bu yeni özellikleri kullanmanızı heyecanla bekliyoruz.