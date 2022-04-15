Yıldızlarla ilgili yeni keşif: Komşuları tarafından emiliyorlar

Gökbilimciler, kütlesinin komşu bir yıldız tarafından emildiğine inandıkları daha ince bir tür kırmızı dev keşfettiler. Uzmanlar bu tür nesnelerin varlığını tahmin ediyordu, ancak keşif bu yıldızlara dair ilk kanıt oldu.

Sozcu.com.tr

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Soğumaya başlamış ve ölmekte olan bu yıldızlar, galaksimizde milyonlarca bulunuyor. Ve isimlerine kırmızı dev deniliyor. Hatta Güneş’in de yok olurken aslında kırmızı devler gibi olacağı düşünülüyor.

Yeni bir araştırma da kırmızı devlerin şekil değiştirirken başka yıldızlar tarafından emildiklerini, zayıflatıldıklarını ortaya çıkardı.

Sydney Üniversitesi araştırmacıları, ince kırmızı devi buldular. Keşfin Samanyolu’ndaki yıldızların yaşamını anlamada önemli bir adım olduğunu söylediler. Sidney Üniversitesi’nden doktora adayı olan araştırmanın baş yazar Yaguang Li, “Normal olanlardan oluşan bir denizde gizlenmiş ince kırmızı dev bulduğumuz için son derece şanslıydık. Daha ince kırmızı devler, normal kırmızı devlerden ya daha küçük ya da daha az kütlelidir” dedi.

KOMŞULARI TARAFINDAN ZAYIFLATILIYORLAR

Yeni keşfe göre ise bilim insanları daha ince olanların muhtemelen açgözlü bir komşunun varlığından kaynaklandığını düşündüğü dramatik bir kilo kaybı yaşadıklarını belirtti.

Gökyüzündeki yıldızların çoğu ikili sistemlerdir; yani kütle çekimsel olarak birbirine bağlı iki yıldız. Yıldızlar yaşlandıkça, bazı maddeler yoldaşlarının yerçekimi küresine ulaşabilir ve emilebilir.

Ekip, NASA’nın Kepler uzay teleskopundan elde edilen arşiv verilerini analiz etti. 2009’dan 2013’e kadar teleskop, on binlerce kırmızı dev üzerinde sürekli olarak parlaklık değişimleri kaydetti. İki tür olağandışı yıldız ortaya çıktı: Çok düşük kütleli kırmızı devler ve az ışıklı (daha sönük) kırmızı devler.

Southern Queensland Üniversitesi’nden çalışmanın ortak yazarı Dr Simon Murphy, “Gözlemlediğimiz yıldızlar biraz zayıflardı ve daha küçük oldukları için aynı zamanda daha soluklar, dolayısıyla normal kırmızı devlere kıyasla ışıktan yoksunlar” dedi.

Araştırmacılar gözlemlerinde diğer yıldızların bu yıldızları emdiklerini gördüler.

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