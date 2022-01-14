YouTube’da ilk defa bir video 10 milyar izlenmeye ulaştı

YouTube'daki bir video ilk kez 10 milyar izlenme sınırını aştı. YouTube rekorunu kıran video ise bir müzik videosu ama daha çok çocuklu ailelerin aşina olduğu bir şarkıya ait...

Sozcu.com.tr

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Çocuğu olanların ya da çocuklarla vakit geçirenlerin pek de yabancısı olmadığı Pinkfong’un hiti Baby Shark’ı YouTube’da rekor kırdı. Çocuklara yönelik hazırlanan şarkı videosu, 10 milyar izlenmeye ulaşan ilk video oldu.

Billboard’un haberine göre, Pinkfong’un CEO’su Min-seok Kim, “Sevgili bebek köpekbalığımız bir başka kayda değer kilometre taşı kaydettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kim sözlerine şu şekilde devam etti: “Baby Shark’ın dünyanın dört bir yanındaki insanları nasıl birbirine bağladığına tanık olmak gerçekten anlamlı bir yolculuktu ve Baby Shark’ın her yerde daha fazla hayrana benzersiz deneyimler getirecek diğer maceralarını tanıtmak için sabırsızlanıyoruz.”

Teknoloji haberleri sitesi TechSpot, YouTube’da en çok izlenen 10 videodan altısının çocuklara yönelik olduğunu belirtti.

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