Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

5 No’lu CD’de unutulan belge

28 ŞUBAT DAVASI NEDEN KUMPAS (2)? İLK KEZ OKUYACAKSINIZ!

Adolf Hitler’in “Kavgam” kitabıyla başlayalım:

“… (Halkın) Böylesine ‘devasa’ yalanların uydurulmuş olabileceği asla akıllarına gelmez, başkalarının gerçeği bu kadar rezilce çarpıtacak fütursuzluğa sahip olabileceklerine inanmazlar. Bunu ispatlayan gerçekler akıllarına açık bir şekilde önlerine getirilse bile hâlâ şüphe duyacaklar ve tereddüt edecekler ve başka bir açıklama olabileceğini düşünmeye devam edeceklerdir. Ortaya çıkarıldıktan sonra bile bu kadar rezil bir yalanın her zaman arkasında izler bırakacağı, bu dünyadaki tüm uzman yalancılar ve yalan sanatında komplo ustaları tarafından bilinen bir gerçektir…”

Şu cümleye dikkat: “Ortaya çıkarıldıktan sonra bile rezil yalanın arkasında iz bırakması…”

Şimdi geliyorum 28 Şubat’ın “yalan/sahte belgelerine”…

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13 Nisan 2018'de verdiği 28 Şubat Davası kararlarından sonra bir grup sanık tarafından davanın on binlerce sayfa tutan ek klasörleri üzerinde çalışma yapıldı. Davadaki bütün hukuksuzlukları, sahte evrak ve belgeleri tek tek belgeleyen oldukça kapsamlı ortak bir temyiz dilekçesi hazırlandı. Söz konusu temyiz dilekçesi davada ceza alan sanıkların bir kısmını temsilen avukat Aykanat Kaçmaz tarafından Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanlığı'na 8 Temmuz 2020'de gönderildi.

Kozanlı Ömer’den Gölcük’e…

Ortak temyiz dilekçesinin 1222-1251’inci sayfaları arasında şu tespitler yapıldı:

■ FETÖ emniyet imamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'in 2007 yılında ABD'de yapılan polis aramasında üzerinden çıkan, Ergenekon davası kurgusu ile birlikte 28 Şubat davası kurgusuna ilişkin kripto edilmiş belge ve davanın kumpas olduğuna ilişkin yargı kararı…

■ Ali Kalkancı, Müslüm Gündüz ve Fadime Şahin'in TSK tarafından kullanıldığı/eğitildiği iddiası, Ergenekon soruşturmasında senaryonun detaylarının Harbiye Ordu Evi’nde yazıldığının ve Veli Küçük'te ele geçtiği iddiasının gerçek dışı olduğu, Ergenekon kumpas soruşturmasında da yer alan iddianın FETÖ kurgusu olduğuna ilişkin yargı kararı…

■ İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 2014 Balyoz davası beraat kararında; Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ele geçirilen ve 28 Şubat kumpas davasına monte edilen Hard diskler ve CD'lerde yer alan belgelerin üretilmiş sahte belgeler olduğu ve FETÖ nün, 1965 şifresi üzerinden sanıklar ve kumpas davalarının birbiriyle bağlantısını sağlamak üzere tezgâhlandığına ilişkin yargı kararları…

Şimdi geliyoruz davann temelini oluşturan 5 No’lu CD’ye!

Matematik dersine GİZLİ damgası

Dün yazdım:

Soruşturmanın dayanağı olarak gösterilen ve Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “delil” olarak kabul ettiği CD, DVD ve belgeler, Ahmet Yılmaz isimli bir kişi tarafından 19 Aralık 2011'de Fetullahçı olduğu iddiasıyla TSK'dan ihraç edilen göz doktoru Tamer Tatar'a kargo ile iletildi. Tatar, 20 Aralık 2011'de kargoyu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Savcı Hüseyin Ayar'a iletti. Ayar da bu belgeleri şimdi FETÖ'den firari olan eski Başsavcıvekili Fikret Seçen'e teslim etti. Seçen de 21 Aralık 2012'de belgeleri Özel Yetkili Savcı Mustafa Bilgili'ye özel kurye ile gönderdi. Bilgili de kendisine iletilen “5 No’lu CD” üzerinden davanın temellerini attı. Ancak…

Yargıtay’a gönderilen temyiz dilekçesinde bugün ilk kez göreceğini bir sahte delil daha ortaya çıktı:

Kumpasçılar, üniversiteye hazırlık dershane “Matematik” ders konuları, özel test ve cevap anahtarının “İÇİNDEKİLER” kapak sayfasına “GİZLİ” gizlilik derecesi vererek, hazırladıkları kumpas yazı şablonunu CD 5 içinde unutmuş.

SONUÇ: 5 No’lu CD içinde unutulan bu belge bile kumpasın ayak izi.