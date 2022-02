Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

Akşener’den ‘yuvarlak masa’ya çarpıcı mesaj!

Dün köşemde yazdım… Eski Yunan'da ‘felsefenin piri' kabul edilen Thales, Phresid'e mektubunda şöyle dedi: “Eserinizi, kendilerine hiçbir yararı dokunmayacak olan birtakım yazarlara bildirmekten çok, dostlarınıza okumakla, belki daha bilgece bir harekette bulunmuş olursunuz.”

Yankısı yine dün geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener şu cümleleri kurdu:

“Bir şey değişti, her şey değişti. İYİ Parti siyasetteki bütün taşları yerinden oynattı. Şu salonda hepimiz olmasaydık. 81 ilde ve ilçelerde teşkilatlarımız olmasaydı. Meclis'te grubumuz olmasaydı. Bu partiyi kurmasaydık… Yandaş veya muhalif televizyon kanallarında 2023'e dair ne konuşulacaktı? Herkes, her şeyi tanzim ediyor. Bu arkadaşlar ne konuşacaktı İYİ Parti olmasaydı. Bugün 31 Mart Yerel seçim sonuçları başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Yani ne demek istiyorum? Bir şey değişti, her şey değişti! Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Daha konuşacağız, arada hatırlatmak lazım. Kocaman bir aile olarak işte buradayız.” (23 Şubat 2022/İYİ Parti Grup Toplantısı)” Bu cümlelerin adresi 12 Şubat'ta altı liderin kurduğu yuvarlak masaydı!

Neden mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili, “Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Görev yaptığım sürede o beş genel başkana karşı sorumluyum ve onlara asla hayal kırıklığı yaşatmamalıyım (21 Şubat 2022/Reuters)” cümlesi özellikle İYİ Parti cenahında “erken çıkış” diye değerlendirildi. Çünkü… Masanın Kılıçdaroğlu'ndan sonra en etkili ismi Akşener! Bunu herkes biliyor ve 2023'e giderken de kilit partiler İYİ Parti ve HDP…

Örneğin…

‘Bazen hatırlatmakta fayda oluyor”

Meral Akşener'in “İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı?” cümlesini nasıl okumak gerekiyor?

Türkiye genelinde yüzde 7.45 aldı… İl Genel Meclisi'nde de yüzde 7.38 (3 milyon 119 bin 267).

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yüzde 48.79'la (4 milyon 169 bin 765) seçimi kazandı. AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 48.63'tü (4 milyon 156 bin 36). İYİ Parti İl Genel Meclisi'nde 296 bin 24 oyla yüzde 3.5'a ulaştı. Ankara, Adana ve Antalya'da da hemen hemen aynı durum var!

Durum tespiti yapalım.

Bugün durum 2019'a göre daha farklı.

Çünkü… İYİ Parti 2019 seçimlerinden sonra 2022'ye gelindiğinde büyüyen bir parti ve yaptığı muhalefet özellikle iktidarı-milliyetçi cenahı etkiliyor.

Ancak beni konuşmadaki şu cümle düşündürdü: “… Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Bir şey değişti, her şey değişti.”

Ankara koridorları ve sokak farkı

Ankara koridorlarında, Kılıçdaroğlu'nun “adaylık” konusunda psikolojik üstünlüğü almak için hamleler yaptığı özellikle yakın çevresinden bu konuda destek aldığı konuşuluyor!

20 Kasım 2021'de “Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki plan” başlıklı yazımda anlattım.

Hatırlatayım:

16 Nisan 2017 referandumu… Başkanlık sistemine geçişi oylandı ve yüzde 51'le Anayasa'nın 18'inci maddesi değişti! AKP-MHP ittifakına karşı, CHP, Meral Akşener ve diğer muhalefet ‘Hayır' oyu kullandı. Aldıkları oy yüzde 48.59'du. İşte tam da bu noktada somut durum ortaya çıktı: ‘Hayır' oyları İstanbul'da yüzde 51, Ankara'da yüzde 51, Antalya'da yüzde 59, Adana'da yüzde 58, İzmir'de yüzde 68 oldu.

Bunu en iyi okuyan isim Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu ama… Millet İttifakı'nın oyu (yüzde 33.94) dışarıdan HDP'yi de (11.70) aldığınızda yüzde 46'ydı…

‘Hayır' oyu veren illere bakın!

Geliyoruz 31 Mart 2019 yerel seçimlerine… İstanbul, Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de, Millet İttifakı başarıya ulaştı! Yani… 16 Nisan 2017 referandumunda ‘Hayır' oyu veren iller, belediyeleri de iktidardan aldı!

Bu süreci de en iyi okuyan isim Kılıçdaroğlu'ydu. Gelinen noktada tüm krizlere rağmen CHP lideri “maestro” olarak partisini büyütmekten çok ittifakı büyütmek için hamleler yaptı.

Peki ya bugün? Sokağın gündemiyle Ankara koridorlarının gündemi farklı!

“Kazanacak aday çıkarılmalı” cümlesini nereye gitseniz duyuyorsunuz. Bu yüzden Meral Akşener'in yaptığı “hatırlatmayı” ciddiye almakta fayda var: “Bu partiyi kurmasaydık… Yandaş veya muhalif televizyon kanalların da 2023'e dair ne konuşulacaktı? Bazen hatırlatmakta fayda oluyor . Unutanlar açısından.”

Sonuçta siyaset satranç tahtası üzerine kurulu değil mi?