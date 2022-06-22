Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Atatürk’e destek veren ‘gizli örgüt’

Komplo…

“Birine ya da bir kuruluşa karşı topluca alınan, o kimseyi ya da kuruluşu güç duruma sokacak gizli karar.”

Örneğin… CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan kaset komplosu ve sonrasında siyaseti şekillendirme süreci…

Örneğin… Yakın tarihimizde, 2007'de başlayan Ergenekon süreci ve sahte belgeler üzerinden kurulan komplolar!

Uzatmak mümkün!

Peki ya komplo teorisi?

Elimde Haluk Hepkon'un “Komplo Teorileri Tarihi/Kırmızı Kedi Yayınevi” kitabı var.

Kafa karışıklığını gidermek için önemli!

Komplo-komplo teorisi arasında ilişki olup-olmadığını anlamak için, nedir/ne değildir sorusuna yanıt ararken şu tespitle başlayalım:

“… Toplumsal mücadelelerin ve iktidarı elde etme derdinin olduğu her yerde komplonun da var olması eşyanın tabiatı gereğidir.

… Günlük hayatta sıkça komplolarla ilişkili bir biçimde kullanılan ‘komplo teorisi' kavramını ise daha farklı değerlendirmek gerekir.

… Komplo teorilerinin tarihsel arka planının yaklaşık iki yüzyıllık bir zamana sınırlı olduğunu söylemek mümkündür.”

Biraz daha açalım…

Toplumsal altüst oluşların yaşandığı günlere bakın! Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları emperyalizmi dize getirdi, hemen ertesinde ne dediler:

“İngilizler izin verdi… Sabetayistler (dönme) bir avuç toprağa razı oldu… Kontrollü savaştı… Atatürk de mason-dönme ittifakıyla devrimi yaptı.”

Ya da…

Tarihteki dönüşümleri üretim ilişkileri üzerinden anlatan, işçi sınıfının teorisini yazan Karl Marks ve Engels'in “Yahudi hizmetkarı” olduğunu söylediler!

Ya da…

ABD'nin, İngiltere'nin değil birtakım gizli güçlerin paylaşım savaşı yaptığını anlattılar.

Ya da…

İşçi eylemlerinin, Gezi direnişinin, her toplumsal olayın arkasında hep bir “kuvvet” vardı…

Beyni yıkanmış sürü

Siyaset bilimci Michael Barkun'a göre “komplo teorisi”:

“Komplo teorileri, kurumsal incelemenin açıklayamadıklarını açıkladığını iddia eder. Komplo teorileri diğer türlü kafa karıştırıcı olan bir dünyaya anlam kazandırıyormuş gibi görünür. Diğerleri tarafından sahip olunmayan veya ilgi gösterilmeyen özel, gizli bir bilgi olarak sunulur. Komplo teorisyenlerine göre kitleler ‘beyni yıkanmış bir sürü' iken bilgi sahibi olan teorisyen, entrikacıların planlarının iç yüzünü anladığı için kendisini tebrik eder.”

Peki Haluk Hepkon'un “komplo teorisine” bakışı ne:

“Komplo teorileri ilk olarak Fransız Devrimi'nden sonra ortaya çıktı. Daha sonra 1830-48 devrimlerinin sonrasında farklı bir ivme kazanıyorlar. Bu dönemde Birinci Enternasyonal kuruluyor, Paris Komünü gerçekleşiyor. Yahudi karşıtlığı giderek ağırlık kazanıyor. Yahudi karşıtlığı çok daha sistematik bir hale geliyor. Birinci Dünya Savaşı ve Ekim Devrimi ile komplo teorileri yeni bir döneme giriyor. Artık başdüşman Yahudiler ve komünistler. Bu dönemde komplo teorileri Nazilerin dünyaya bakışını etkileyecek kadar önem kazanıyor.”

Bu Türk Devrimi için de geçerli!

İttihat Terakki, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi'ni yapan kadroların nasıl tanımladığını herkes biliyor. Hepkon'un şu cümleleri çarpıcı: “Bizde komplo teorileri ilk olarak 1908 Jön Türk Devrimi'nden sonra ortaya çıkıyor. Cumhuriyetin kurulmasından sonra ikinci bir dönemden bahsetmek olanaklı. Cumhuriyet Devriminin kazanımlarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı son 20 yılda ise komplo teorileri bambaşka bir boyut ve siyasi içerik kazanıyor.”

Hafızanızı tazeleyelim.

Agarta…

Tibet ve Orta Asya geleneklerinde sözü edilen, Asya'daki sıradağların içinde bulunduğu ileri sürülen efsanevi bir yeraltı organizasyonuna verilen ad. Agartaya ait olduğu ileri sürülen tüneller Türkiye'de (Nevşehir yöresinde 40 civarı), Amerika'da ve Brezilya'da da bulunmakta. Ayrıca bunun varlığına inanan insanlar, Agartalıların bizden çok daha üstün bir teknolojisi olduğunu iddia eder ve uçan dairelerin de aslında onların yapımı olduğunu söyler.

Hatırlayın…

AKP ve Fetullah'ın zırhlı savcısı Zekeriya Öz, Ergenekon iddianamesinde bir şüpheliden çıkan materyaller üzerinden “Agarta”ya uzanmıştı. Birinci Ergenekon İddianamesi'nde, Ergenekon'un temellerinin Agarta adlı yeraltı örgütüne uzandığını iddia etmişti!

“Komplo Teorileri Tarihi” kitabının yazarı Haluk Hepkon'un tespitiyle bitirelim:

“Komplo teorileri büyük kriz ve dönüşüm anlarında ortaya çıkar. İngiliz emperyalizminin üretip yaygınlaştırdığı komplo teorileri Türkiye'nin son 20 yılda yaşadığı bu dönüşümde önemli bir ideolojik silah. Saçma sapan tarih tezleri, çocuk zekasına hitap edilen dizilerle topluma yedirilmeye çalışılıyor. Burada ana tez, cumhuriyetin aslında bu topraklarla milli bir bağı olmayan, mason-Yahudi-dönme bir azınlık tarafından kurulduğu hurafesi. Bu hurafenin tarihsel, siyasal gerçeklerle tabii ki hiçbir ilişkisi yok. Bu komplo teorilerini savunanların kimliği ve amaçları ortada.”