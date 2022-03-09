Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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“Büyük Şef”’in talimatı… NATO’nun 2030 Raporu…

Tarih 3 Mart 2021…

ABD Başkanı Joe Biden, dış politikada ne yapacaklarını Geçici Ulusal Güvenlik Strateji Rehberi'nde (Interim National Security Strategic Guidance) anlattı.

Biden dedi ki:

“… Bugün Amerika'nın kaderi kıyılarımızın ötesinde her zamankinden daha fazla olaylarla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Küresel bir salgınla karşı karşıyayız, ezici bir ekonomik gerileme, ırksal adalet krizi var. Yükselen bir milliyetçilik dünyası ile karşı karşıyayız, demokrasiden uzaklaşıyoruz. Çin, Rusya ve diğer otoriter devletlerle artan rekabet… Bizim için eşi benzeri görülmemiş zorlukların yanı sıra eşsiz bir fırsat zamanıdır.”

Devam etti “Büyük şef” ve ağzındaki baklayı çıkardı:

“… Özellikle Çin, tekonoloji anlamında hızla daha iddialı hale geldi. Rusya dünya sahnesinde. Hem Pekin hem de Moskova, teknolojik çalışmalara büyük yatırım yaptı. Amerika'yı savunmak aynı zamanda savunma bütçemizde net öncelikler belirlemek anlamına gelir. Her şeyden önce gücümüze hizmet eden insanlara yatırım yapmaya devam edeceğiz. ABD Silahlı Kuvvetleri'nin en iyi durumda kalmasını sağlayacağız. Giderek artan stratejik zorluklar karşısında iddialı Çin ve istikrarsızlaştırıcı Rusya'ya uygun yapıyı, yetenekleri değerlendireceğiz.”

“Ama demeden savaşa hayır” diyenler “yeni bir dünyanın” ve “çok kutuplu bir yaşamın” yeniden başladığını neden görmüyor? O kadar çok kitap okuyor, o kadar çok uluslararası organizasyonlara katılıyor ve o kadar çok ezen-ezilen sohbetleri yapıyorlar ancak durumun farkında değiller! Ya da işlerine böyle geldiği için kolayını seçiyorlar!

Biden'ın bu “rehber kitapçığı” açıkladığı tarih 3 Mart 2021… Üç ay sonra bir zirve var ve “büyük şef” ön almış durumda!

Yeni çağa uyarlanmış yeni siyasi rol

Tarih 14 Haziran 2021… “NATO 2030 Raporu”nun masaya yatırıldığı Brüksel'deyiz. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO), devlet başkanları ve hükümet başkanlarının 31'inci resmi toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden okuyalım:

“… NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 4 Aralık 2019 tarihinde Londra'da düzenlenen Liderler Toplantısı'nda, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından, ittifakın stratejik ve siyasi rolünün güçlendirilmesine yönelik bir ‘Değerlendirme Çalışması' başlatmakla görevlendirilmiştir. Bu çerçevede, ‘Değerlendirme Sürecini' yürütmek üzere Genel Sekreter tarafından aralarında Büyükelçi Tacan İldem'in de yer aldığı 10 üyeden müteşekkil bir grup oluşturulmuştur. Grup tarafından 25 Kasım 2020 tarihinde Genel Sekretere ve 1 Aralık 2020 tarihinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na sunulan taslağa ilişkin özet aşağıda sunulmaktadır.”

10 üyenin hazırladığı “NATO 2030 Raporu”nun, “Yeni Bir Çağa Uyarlanmış Yeni Bir Siyasi Rol” başlıklı bölümüne bakalım:

“… 2030'a doğru NATO'nun kuruluş misyonunu korumakla birlikte bu misyonu desteklemek için gereken uyumu sağlamakta zorlandığı… NATO bünyesindeki siyasi görüş ayrılıklarının Rusya ve Çin gibi dış aktörlerin müdahalesini mümkün kıldığı… Müttefikler arasında birliğin sağlanamaması halinde NATO üyelerinin sınamalara karşı yalnız başlarına kalacakları… Rusya ve Çin'in eşzamanlı jeopolitik ve ideolojik meydan okuması karşısında NATO'nun siyasi uyuma önemle ihtiyaç duyduğu… Küresel sınamalar çağında NATO'nun büyük siyasi sorumluluğa ve fırsatlara sahip olduğu…”

Ukrayna meselesini anlamakta çekenler için çok açık yazılmış bir rapor değil mi? Rusya ve Çin'in meydan okumalarına karşı cümlesinin altını çizin ve yazının başındaki Biden'ın Moskova-Pekin vurgusuna bakın!

Bitmedi?

“Rusya'ya karşı caydırıcılık”

Raporda, NATO'nun 2030 yılına uzanan süreçte dikkate alması gereken 138 öneriye yer verildiği belirtiliyor. Bunların tasnif edildiği 20 başlığın her birinde öne çıkanlar sıralanmakta: 2010 yılına ait Stratejik Konsept belgesinin güncellenmesi… Rusya'ya karşı caydırıcılık ve diyalogu birlikte barındıran çift kulvarlı yaklaşımın kullanılması… Siyasi uyum ve birliğin sürdürülmesi… Transatlantik istişarenin güçlendirilmesi… NATO ve AB arasındaki güven ve anlayışın en üst düzeyde yeniden canlandırılması… Rusya'ya karşı Ukrayna konusu daha da netleşiyor mu? Biraz daha ayrıntı verelim…

Raporun “Temel Bulgular” bölümünün 12'inci maddesi:

“… NATO, ortaklıklarını NATO'nun stratejik çıkarlarını ilerletmek için daha iyi kullanmak için küresel bir plan hazırlamalıdır. Mevcut talep odaklı yaklaşımdan ilgi odaklı bir yaklaşıma geçmelidir. NATO genişlemeli ve güçlendirmeli. Ukrayna ve Gürcistan ile ortaklıklar…”

SONUÇ: Joe Biden 3 Mart 2021'de, “Giderek artan stratejik zorluklar karşısında iddialı Çin ve istikrarsızlaştırıcı Rusya'ya uygun yapıyı, yetenekleri değerlendireceğiz” dedi. NATO üçay sonra 14 Haziran 2021'de “Rusya'ya karşı caydırıcılık ve diyalogu birlikte barındıran çift kulvarlı yaklaşımın kullanılması” cümlesini kurdu.