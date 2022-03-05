Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Enerji Bakanı Dönmez Ihlamur Sokak’a gidin!

Gazeteci: Geçen ay yaşanan kesinti sonrası dağıtım şirketinde herhangi bir yetkili görevden alındı mı? Enerji Bakanı Fa­tih Dönmez: Bizim yaptırımlarımız tüm boyutuyla devam ediyor. Bu kapsamda buradaki yatırımlar, bakım onarım çalışmaları, personelin niteliği, sayısı, yöneticilerin bu konudaki kabiliyetleri, bunların hepsini değerlendiriyoruz. Şir­ket yetkilileriyle paylaşıyoruz. Burada bir yetersiz durum olan herkes bu yaptırım kapsamına da girecek.

Isparta'da geçen ay yaşanan elektrik kesintisinin ardından şehir karanlığa gömülmüştü. 2 Mart'ta da Isparta'da etkili olan kar yağışı sonrası enerji nakil hatlarında oluşan arızalar ve akabinde elektrik kesintileri yaşandı. Şehir yine karanlığa gömüldü.

Dün… Isparta'ya giden Bakan Dönmez'le gazeteci arasındaki diyaloğu yazdım. Soru da cevap da çok net! Da­ğıtım şirketinden herhangi bir yetkili görevden alın­mamış!

SORU ŞU: “Ekonomide kurtuluş savaşı” veren iktida­rın kurtarmak istediği dağıtım şirketleri mi? Bu soruya yanıt ararken 2 Temmuz 2021'e döndüm…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘kararı'yla, Türki­ye Elektrik İletişim (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme hazırlık işlemle­rinin de 31 Aralık 2022'ye kadar yapılacağı açıklandı.

TEİAŞ… Türkiye'nin en bü­yük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye Araştır­ması sonuçlarına göre, 2020 yılında 14.9 milyar TL'lik ciroyla 500 şirket arasında 26. sırada yer aldı.

SORU ŞU: Bu kadar kritik bir devlet kuruluşu neden özel­leştirilir?

Bu sorunun yanıtını Elektrik Mühendisleri Odası hazırladığı bir raporla vermiş.

EMO'nun raporu ve TEİAŞ

TEİAŞ neden önemli? Çünkü… Ülkemizin doğu-batı eksenin­de 1500 km, kuzey-güney ekseninde 650 km mesafe­deki elektrik sisteminin ana omurgasınını oluşturuyor. 2020 yılı itibarıyla 71 bin km uzunluğundaki yüksek ve çok yüksek gerilimli enerji iletim hatları, ülkenin dört bir ya­nına dağılmış olan 753 adet indirici trafo merkezi ve 1975 adet güç trafosu ile yerleşim bölgelerinin enerji ihtiyacını karşılayan tekel konumunda bir kamu kurumu.

Elektrik Mühendisleri Odası özelleştirmeye ne­den karşı? Çünkü…

■ TEİAŞ'ın sahip olduğu devasa büyüklükteki tesis, donanım ve mal varlığının tamamı yurttaşların vergi­leri ile yapılmıştır. Türkiye elektrik sistemi bugünkü duruma yıllarca yapılan yatırımlar sonucunda gel­miştir. Elektrik iletimi ülke yüzölçümü ile de doğru­dan ilgilidir.

■ Türkiye, Avrupa'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkelerinden birisidir. Elektrik üretimi açısından da, dünya­nın ilk yirmi ülkesi arasındadır. Bu nedenle iletim sistemi de çok geniştir.

■ TEİAŞ bilançosunda geçen 28 milyar TL var­lık bedeli, ne denli doğru olduğu tartışmalı, gerçeği ifade etmeyen, muhteme­len hiçbir yeniden de­ğerlendirme yapılmadan bilançoya konmuş bir rakamdır.

■ TEİAŞ'a ait tesislerin bugünkü tesis bedelinin bu rakamın onlarca katı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

■ TEİAŞ'ın özelleştiril­mesi, kamu denetiminin elektrik sektörü üzerinden kalkması ve özel sektö­rün vazgeçilmez bir insan hakkı niteliğindeki elekt­rik hizmetinin kontrolüne tamamen sahip olması anlamına gelmektedir.

■ İnsanların elektrik kulla­nımından vazgeçmesi olasılığı olmadığından, kamusal deneti­min tümüyle ortadan kalkma­sı, elektrik kullanımı açısından yurttaşların bir avuç özel elekt­rik şirketine mahkûm edilmesi sonucunu doğuracaktır.

■ 51 yıl önce elektrik sisteminde çok sahipli yapının eşgüdüm eksik­liklerinin tespiti ile kamu elinde tekleştirilen elektrik sektörü TEİAŞ'ın özelleşti­rilmesi ile 1970 yılı öncesi yapısının bile gerisine düşecektir.

Faturaya bir yük daha biner!

Raporun “TEİAŞ'ın işlevle­ri” başlıklı bölümü çok önem­li. Neden mi? Çünkü…

Toplumun ortak gereksini­mi olan elektrik enerjisinde kar amacı güdülmemeli, toplumsal fayda öncelik olmalıdır.

Örneğin… TEİAŞ, kar amacı gütmeden kamu hizmeti yürütüyor. Ve kamu hizmetine ait giderlerini kar­şılamak üzere, 15 adet tarife bölgesiyle EPDK tarafından onaylanmış düzenlemeye tabi tarifeleri aracılığı ile yurttaşla­rın elektrik tüketim faturaları üzerinden gelir temin etmek­tedir. Söz konusu tarifelerin, özelleştirilmiş bir TEİAŞ'ın yıllık gelir-gider dengesinde kar amacına yönelik ola­rak hazırlanması, vatandaş faturalarına ilave yük demek. Yani… Şu anda geçim sıkın­tısı çekmekte olan çok geniş kesimler için hayat daha da zor olacaktır.

Peki TEİAŞ neden stra­tejik kurum? Rapordan okuyalım:

“… Günümüz koşulların­da kullanımı vazgeçilemez ihtiyaçlar arasında olan, mal ve hizmet üretiminde faaliyet gösteren birçok sektörde temel girdi olarak kullanılan elektrik enerjisinde arz gü­venliğinin kurumsal teminatı ve ekonominin can damarı­dır. Özelleştirilmesi halinde, yabancı sermaye şirketlerinin eline geçmesi muhtemeldir.

Bu durum elektrik enerjisin­de her an için arz güvenliği tehdidini yaratacak, ekonomi­miz açısından da ciddi bir risk oluşturacaktır.”

SONUÇ: Enerji Bakanı Fa­tih Dönmez dağıtım şirketle­riyle değil, yurttaşla konuşun. Sonra da bu raporları incele­yin. Adresi veriyorum: Ihla­mur Sokak/ Kızılay-Ankara/ TMMOB Elektrik Mühendis­leri Odası Genel Merkezi.