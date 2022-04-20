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İmamoğlu’ndan saklanan rapor

MOBESE MESELESİNE BİR DE BÖYLE BAKIN…

Tarih 26 Ocak 2022…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, şehri felç eden kar fırtınasının ardından kameraların karşısına çıktı ve Sarıyer'deki ünlü balıkçıda, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcoot'la yediği yemeğin perde arkasını anlattı:

“…Biz yaklaşık 20-25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik hatta mekanı belirlemiştik. Gizli bir yemek değil bu zaten kamuya açık bir alan… Bu konunun devletimizin imkanları kullanılarak bir MOBESE kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım. Bu iş kişisel de bir meseledir. Ben bu konudaki düşüncemi İstanbul Valisi sayın Ali Yerlikaya ile paylaştım. Çünkü İstanbul'un mülki amiri olarak benim tereddütlerimi gidermekle görevli olduğunu…”

İmamoğlu'nun avukatları 27 Ocak'ta da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na “Balıkçıda yenen yemeğin MOBESE görüntülerinin servis edilmesiyle” ilgili soruşturma açılması için şikayet dilekçesi sundu. Ancak…

Önceki gün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, görüntülerin MOBESE'den alınmadığı konusunda ön inceleme raporu hazırlandığını ve soruşturma izni verilmesine gerek olmadığı yönünde karar alındığını duyurdu. Peki bu noktada İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatları “Soruşturma İzni Verilmemesi” kararının kaldırılmasına yönelik itiraz dilekçesini İstanbul Valiliği'ne sundu. İtirazda önemli bir ayrıntı var!

Devletin raporu dosyada yok!

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları şu tespiti yaptı:

“… Soruşturma izni verilmemesi kararının gerekçesi 14 Mart 2022 tarihli ön inceleme raporuna ilişkin inceleme atıfta bulunarak hazırlanmıştır. Ön inceleme ile görevlendirilenlerin yapmış oldukları iş ve işlemlerin hazırlık soruşturmasına esas bilgi ve belgeleri toplamaktan ibaret olduğu kuşkusuzdur. Bu durumda hazırlık soruşturmasına esas olarak bilgi ve belgelerin denetime elverişli olması gerekmektedir. Bu nedenle karar dayanağını oluşturan ön inceleme raporunun tarafımıza tebliği edilmesi elzemdir. Söz konusu raporun tarafımıza tebliğ edilmemesi yapılan tespitleri, rapora yönelik tetkikleri değerlendirmemizi engellemiş ve etkin soruşturma konusundaki denetim imkanını bu aşamadan ortadan kaldırmıştır. Bu raporun da idareden işlem dosyası ile birlikte istenerek dosya içine alınmasını ve incelenmesini talep ediyoruz.”

Bu itiraz çok önemli!

Çünkü… Devlet bir konuda ön inceleme yapıyor, rapor hazırlıyor sonra da karar alıyor. Ancak bu raporu “MOBESE'yi inceleyin” diyen İmamoğlu'na vermiyor! Sahi bu raporda ne yazıyor?

Devam edelim…

İmamoğlu: Peşini bırakmayacağım

Şimdi gelelim “soruşturma izni verilmeyen” kameralara. Sarıyer'deki balıkçının olduğu yerde tek bir kamera var. Bu da İBB avukatları tarafından tespit edilmiş:

“Söz konusu görüntüler 027-G-34SRY-0 numaralı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına ait görüntülerdir. Olayın hemen ertesinde alınan görüntü ve fotoğraflardan da açıkça görüldüğü gibi müvekkile ait araçların görüntülerinin o açıdan çekilebileceği bir kamera bulunmadığı gibi, fotoğraflardan da net olarak görülebileceği üzere müvekkile ait araç görüntülerinde görünen kablo, 027-G-34SRY-0 numaralı KGYS kamerasının önünden geçen kablodur. Kamera direği ile çevresini fotoğraf ve görüntülerinde de bu husus açıkça belli.”

Bu itiraz da önemli… Çünkü… “Soruşturma İzni Verilmemesi” kararında şu denildi: “Şikayete konu olan ve KGYS kamerasından elde edildiği iddia edilen görüntülerin KGYS kamerasından alınmadığı…” Ancak… O balıkçı etrafında tek bir kamera olması karardaki çelişkiyi gösteriyor. O zaman bir kez daha altını çizmekte fayda var: Ön inceleme raporunda ne yazıyor?

SON NOT: 15 Şubat'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yemek yedim ve 17 Şubat'ta da köşemde o yemeği yazdım. O yemekte geçen anektodu bir kez daha paylaşmakta fayda var: “… Esprilerle geçen sohbette MOBESE'yi sorduğumda İmamoğlu ‘Peşini bırakmayacağım' dedi! Öfkeliydi, yüzü değişti. Devam etti: ‘Benim, ailemin böyle izlenmesi kabul edilemez. Sayın Vali'ye de sordum. Mesaj attım ve o mesaj duruyor. Kayıtlara geçsin istedim. Cevap gelmedi. Sadece görüntüler verilmemiş, montajlanmış da! Kim servis etti o görüntüleri?'… “