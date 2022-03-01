Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Kılıçdaroğlu’nu fişleyen raporlar

28 ŞUBAT'IN SAHTE 5 NO'LU CD'Sİ NEDEN ARAŞTIRILMADI?

Tarih 18 Şubat 2022… CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KRT canlı yayınında…

Kılıçdaroğlu dedi ki:

“28 Şubat döneminde fişlendim. Dava açtım, karşımda Erdoğan'ın avukatları vardı.”



Peki CHP liderini kim fişledi? Alexander Canduci'nin, “Tarihteki En Büyük Yalanlar” (The Greatest Lies in History) kitabını okumakta fayda var… Örneğin… “Amerikalılar, Japonların Pearl Harbour'a saldıracaklarını bilmiyorlardı” diye bir öğrenilmişlik üzerine yazılır tarih. Oysa gerçek, Roosevelt'in saldırı olacağından haberi vardı ve bu saldırı savaşa girilmesinin bahanesi oldu. (Yaman Törüner/Milliyet/6 Eylül 2010) Devam edelim ve sorumuzu bir kez daha yineleyelim:

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 28 Şubat döneminde kim fişledi? Hafta sonu “Size Yalan Söylediler/Çetin Doğan'ın Gözünden 28 Şubat” kitabını altını çize çize okudum ve sorunun yanıtını buldum.

Başbakanlık tazminata mahkum edildi

Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat kararlarına karşı olanların en çok dillendirdiği konulardan birisi de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fişleme yaptığı, fişlenen insanların ihraç edildiğiydi. Fişlemeleri Batı Çalışma Grubu'nun (BÇG) yaptığını ileri sürüyorlardı. Diyorlardı ki… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürü iken BÇG tarafından fişlendi! Bu belgelerin sızdırılması nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı (gazetenin haber yaptığı dönemde Başbakanlık'tı) tazminata mahkûm edildi.

Çetin Doğan'ın gözünden kuralım cümleyi: “İşte bundan sonrasında manipülasyonları değil gerçekleri anlatmak gerekiyor.”

O subay konuşmalı!

Tarih 15 Nisan 2008: Fetullah'ın kapatılan gazetesi Bugün'ün Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan'ın imzalı haberde, “Batı Çalışma Grubu CHP'li Kılıçdaroğlu'nu da fişlemiş” denildi. Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü iken “Kürtçü/Bölücü” diye fişlendiğini iddia ediyordu. 28 Şubat davasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Kılıçdaroğlu'yla ilgili fişleme belgesi soruldu. Genelkurmay, mahkemeye gönderdiği yanıtta Kılıçdaroğlu'nun fişleme belgesinin TSK'da bulunmadığını söyledi.

Ve geliyoruz gerçeğe:

Kumpaslarla TSK'ya yıkılmak istenen Kılıçdaroğlu'nun fişlenmesiyle ilgili belge sonuçta TSK'dan değil Başbakanlık'tan çıktı.

1990'lı yıllarda aralıkla SSK'yı yöneten Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli hükümetler tarafından hedef alınan bir bürokrattı. Kılıçdaroğlu'nu zaman zaman adını vererek eleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları birlikte çalıştığı SSK bürokratları hakkında da raporlar hazırlattı. Bir ara görevden alınıp mahkeme kararıyla geri dönen Kılıçdaroğlu'nun yönettiği SSK hakkında 1996-2000 aralığında en az beş rapor yazıldı.

Şimdi geliyoruz can alıcı noktaya:

18 Aralık 2011'de Yenimahalle/Ankara'dan MNG kargo ile Çorlu'daki emekli subay Tamer Tatar'a ihbar mektubu, bir CD ve bazı belgeler gönderilir. Göz doktoru Tatar, CD eline ulaştıktan (19 Aralık) 1 gün sonra 20 Aralık'ta Çorlu veya Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı'na değil, o dönem tamamen FETÖ'nün eline geçmiş olan Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na götürür. Savcılar da CD'nin adli imaj kopyasını almadan, HASH değerini tespit etmeden ve üzerinde parmak izi incelemesi yaptırmadan, hemen ertesi günü (15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü oldukları anlaşılan) Ankara'daki savcılar Mustafa Bilgili ve Kemal Çetin'e gönderir. 28 Şubat Davasının en önemli delili bu 5 Nolu CD olur ve Kılıçdaroğlu'nun fişleme belgeleri de bu CD'den çıkar! Ama CD sahtedir!

Peki…

Bu süreçte 5 Nolu CD'nin ‘sahibi' Tamer Tatar'ın ifadesine bir kez daha başvuruldu mu?