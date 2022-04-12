Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Listedeki komutan!

Hatırlatalım…

2014 yılında “Paralel Devlet Yapılanması” soruşturması kapsamında FBI ile yapılan yazışmalar neticesinde Fetullah'ın imamının üzerinden çıkan not defterinin bir kopyası Türkiye'deki soruşturma ekibine gönderildi… Bu iddianameye dönüştürüldü.

Devam edelim…

30 Kasım 2018…

Ergenekon kumpası mütalaası açıklandı.

“Fetullah Gülen'in Canlı Kurye ile Emniyet ve Yargıdaki Örgüt Kadrolarına Emir Göndermesi ve Ergenekon Davalarının Başlatılması” başlıklı bölümde şöyle denildi:

“Osman Hilmi Özdil… Fetullah Gülen Grubu'nun Emniyet'ten Sorumlu İmamı olduğu ve ‘Kozanlı Ömer' kod adını kullandığı belirtilen şahıs. Örgütün emniyet imamı Osman Hilmi Özdil ve yanında MİT imamı Murat Karabulut isimli şahıs, hem ABD'ye girişleri hem de çıkışları esnasında sorgulanmışlar (12 Nisan 2007) ve (18 Nisan 2007) ve üst aramasına tabi tutulmuşlardır. Sorgulama esnasında Özdil'in üzerindeki çıkan belgeler yanında bilgisayarındaki bilgiler de kopyalanmış olup, elde edilen bilgiler arasında bazı üst düzey emniyet yetkililerine ve eşlerine ait bilgiler yer almaktadır. Osman Hilmi Özdil'in, 2007 yılında ABD'de FBI tarafından yakalanmasının ardından, ABD yetkilileri tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılıyla gönderilen bilgi ve belgelerin Emniyet Genel Müdürlüğünde imha edildiği ve hiç bir kayıt bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak Ocak 2014 ayı içerisinde FBI'dan Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla, Osman Hilmi Özdil'in yakalanmasına dair bilgi ve belgelerin bir kısmının temini mümkün olmuştur.”

Kozanlı Ömer ne zaman sorgulandı?

12 Nisan ve 18 Nisan 2007…

Peki Ergenekon kumpası ne zaman başladı: 12 Haziran 2007… Yani FBI sorgusundan 3 ay sonra. FETÖ'nün ‘Emniyet İmamı' Osman Hilmi Özdil'in üst aramasında çıkan isimlere bakın: Ümit Sayın (2008'de tutuklandı), Saner Fruy (Emekli Orgeneral Şener Eruygur 2008'de tutuklandı), Mustafa Balboj (Mustafa Balbay 2009'da tutuklandı), Kemal Kednasig (Kemal Kerinçsiz 2008'de tutuklandı), Sougi Ereral (Sevgi Erenerol 2008'de tutuklandı), Emin Şirin (AKP İstanbul eski milletvekili, 2007'de gözaltına alındı), Kemal Yavuz (Emekli Orgeneral 2008'de tutuklandı), Taner Ünal, (Ergenekon sanığı ve Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Genel Başkanı Taner Ünal 2007'de tutuklandı)…

İmha edilen belgeler

Unutuldu, unutulmamalı… 2006-2013 yılları arasında Ramazan Akyürek (Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı), Recep Güven (Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı), Ufuk Gürsoy Yavuz (Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürü) görevlerindeydi.

5 Kasım 2007'de FBI irtibat görevlisi, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şubesi'ne (D Şube daha sonradan H şube olarak ifade edilen), “Kozanlı Ömer”in üst aramasında çıkanları gösteren 14 sayfa halinde belgeyi 43/37-2007 evrak sayısı ile yüz yüze görüşme sırasında Ufuk Gürsoy Yavuz'a teslim eder. FBI'nin karşılıklı güvene dayalı olarak yüz yüze görüşme sırasında elden teslim ettiği sırada teslim belgesi düzenlemediği ve tutanak tutulmadığı tespit edilir. Gürsoy'un bu belgeleri üst müdürler Recep Güven ve Ramazan Akyürek'in bilgisi dahilinde imha ettiği belirlenir.

Ergenekon mütalaasında şu tespit yer alır:

“İmha işlemini de istihbarat daire başkanlığındaki bu üç kişi dışında hiç kimsenin gerçekleştirme imkanı bulunmadığı… Örgüte bağlı şüphelilerin elden teslim alınan resmi belge niteliğindeki yazıları FETÖ aleyhine ileride delil olarak kullanılmasını engellemek maksadıyla arşivlerdeki diğer belgeler gibi imha ettikleri…”

Şimdi gelelim listedeki komutana!

Fetullah'ın ‘Emniyet İmamı' Osman Hilmi Özdil'in FBI'ın üst aramasında not defterinde çıkan 16 isimden birisi de “H. Ozkasnad”dı. Yani… 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Genel Sekreterliği görevinde bulunan Erol Özkasnak!

Emekli Tümgeneral Özkasnak, 28 Şubat soruşturmasında 20 Nisan 2012 yılında tutuklandı. Aynı Özkasnak, 19 Ağustos 2021'de Yargıtay'ın kararından sonra 14 generalle birlikte yeniden tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

14 general ısrarla şu savunmayı yaptı, yapıyor: “Bizi FETÖ'nün sahte belgeleriyle yeniden tutukladılar.”

12 Nisan 2012'de, Fetullah'ın Kozmik Oda Savcısı Mustafa Bilgili'nin (17 yıl hapis cezası verildi) talimatıyla 28 Şubat'ın ilk dalga operasyonları yapıldı. Sahteliği kanıtlanmış “5 No'lu CD” üzerinden karar verildi!

Neden “listedeki komutanı” yazdım? Çünkü… Yarın, Erol Özkasnak ve avukatlarının 28 Şubat sürecinde yaşananlara dair önemli bir tespitini sizlerle paylaşacağım.

SONUÇ: 28 Şubat davasıyla ilgili SÖZCÜ yazarları Saygı Öztürk, Soner Yalçın, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu gibi bazı isimler dışında yazan, çizen yok! Bir de Fox'ta İsmail Küçükkaya… Mesele 28 Şubat'ın ideolojik tartışması değil, mesele hukuk! Fetullah'ın sahte belge ve CD'leriyle alınan kararları tartışmak önemli.