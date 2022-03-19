Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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“Silivri, 21. yüzyılın toplama kampıdır”

Anton Drexler… Tren makine tesisatçısı sonrasında da çilingir. Gazeteci Karl Harrer ile birlikte 1919 yılında Alman İşçi Partisi'ni (DAP) kurdu. 1920'de Alman İşçi Partisi'nin adı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) olarak değişti…

29 Temmuz 1921'de Adolf Hitler partinin lideri oldu. Hitler'in fikri babası Drexler'di. Tarihe “Birahane Darbesi” olarak geçen girişimden sonra parti kapatıldı. Nazi Partisi, 1925'te yeniden kuruldu ve 1933 yılında iktidara geldi. Nazi rejimi sözde “devlet düşmanları”nın hapsi ve bertaraf edilmesi için bir dizi tutuklama kampı kurdu. Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen Aushwitz, Majdanek ismiyle bilinen Lublin'deki kamp, Chelmno, Belzec, Sobibor ve Treblinka'da imha kampları…

Tarih 9 Kasım 2011…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Cezaevi'nde yatan milletvekilleri Mehmet Haberal ve Tuncay Özkan'ı ziyaret etti ve şu cümleleri kurdu:

“… Aklın ve mantığın gelişmediği ülkelerde, düşüncelerini özgürce söyleyen insanlardan kaygı duyanlar onları toplama kampında tutarlar. Burada önyargılı olan yargıçların, siyasi otoritenin emrinde olan yargıçların sadece oynadıkları bir tiyatro var. Onlara yargıç demeyi içime sindiremiyorum çünkü yargıç vicdanıyla hareket eden kişidir.”

Tarih 11 Nisan 2012…

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu:

“… Silivri toplama kampının olduğu ülkede demokrasiden, adaletten söz edilemez. Orada yargıçların adalet dağıttığından söz edilemez. Silivri'deki yargıçlar, siyasi otoritenin emrinde olan yargıçlardır. Onlar yargıç değillerdir. Silivri toplama kampı, 21. yüzyılın Türkiye'deki Nazi kampıdır.”

1933-1945'ten 2007'ye (Ergenekon'u başlatan Ümraniye olayı) uzanan süreçte Kılıçdaroğlu'nun bu tespitleri can alıcıydı.

Bitmedi…

Türk aydınlarına ve ordusuna kumpas

12 Temmuz 2019…

Yine CHP'nin grup toplantısındayız… CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Temmuz'da, ABD-NATO destekli Ergenekon operasyonunun mahkeme kararıyla çökmesinin ardından şu cümleleri kurdu:

“… Tam 12 yıldır üretilen yalan, en sonunda 2019'da çöktü. Tamamının yalan olduğu mahkeme kararıyla sabit oldu. Bu sürede ne oldu? 60 bin kişinin telefonu dinlendi, 3 bin kişi hakkında takip yapıldı, 588 kişi tutuklanıp hapse atıldı, 1360 kişi ifadeye çağrıldı, 7 kişi ifadesini vermeden öldü, 7 kişi kanser oldu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı ‘terörist' diye hapse atıldı.”

Kılıçdaroğlu tarihi anlamda önemli tespitler yaptı. “Ergenekon operasyonunun, Türkiye aydınlarına ve ordusuna yapılan bir kumpas olduğunu” belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“12 yıl sonra ‘pardon, bir yanlışlık oldu' diyoruz. Özür diliyoruz. 12 yılda bu ailelerin çektiği dramın, hapishanede ölenlerin, Ali Tatar, Ergenekon'un kasası' dedikleri Kuddusi Okkır, Türkan Saylan, Erhan Göksel'in hesabını kim verecek? Bütün bunları ‘unuttuk' diye bir tarafa bırakmayacağız. Hep adalet, hak, hukuk dedik. Adaleti, hakkı ve hukuku sadece kendimiz istiyorsak namerdiz. Sadece kendimiz için değil, 82 milyon için istiyoruz. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı bu çerçevede ‘terörist' diye içeri alınıyorsa, hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Sade vatandaşı haydi haydi içeri alırsın. Bütün bunları oturup düşünmemiz lazım. Yazarlara, çizerlere, gazetecilere bu ülkeyi yönetenlerin özür borcu vardır. Laf olsun diye değil, onların önlerinde diz çökerek özür dilemeleri lazım.”

Kemal Kılıçdaroğlu, o dönemde hükümete destek veren medya organlarının da yayınları dolayısıyla bu davalarda yargılanan ve bugün beraat edenlerden özür dilemesi gerektiğini söyledi: “Silivri Hapishanesi'ni “Almanya'daki toplama kamplarına” benzettiğim için hakkımda fezleke düzenlendi. Herkes beraat etti. Ne olacak o fezleke? Bizim dediğimiz haklı çıktı.”

Ve bugün…

Karanlık yılların Adalet Bakanı

Hafıza önemli…

2005 Şemdinli… 2006 Atabeyler… 2007 Ergenekon… Askeri Casusluk… 2010 Balyoz… 2011 Şike… 2011 Odatv… 2012 MİT operasyonu vs… 15 Temmuz 2016 ABD destekli darbe girişimi…

Karanlık yıllar!

Kumpasta hayatını kaybedenler… Kuddusi Okkır, Kaşif Kozinoğlu, Türkan Saylan, İlhan Selçuk, Uçkun Geray, Yarbay Ali Tatar, Albay Berk Erden, Yüzbaşı Olgun Ural, Albay Abdülkerim Kırca… Ya da hapislerde çürüyenler! Bugün sözde adalet arayanlar neredeydi o günlerde!

SONUÇ: Dün de hukuk bugün de hukuk diyenleriz… Ancak… O karanlık yılların Adalet Bakanı bugün ne yapıyor? Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi: Toplama kamplarının sorumluları kimlerdi?