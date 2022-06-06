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Aynı ihaleyi 2 katına gizlice tekrarladılar

Ne ben yıllardır yazmaktan sıkıldım ne de onlar halkın parasını gizli ihalelerle seçilmiş müteahhitlere aktarmaktan vazgeçti.

Bu döngü nereye kadar gider bilmesem de şunu biliyoruz:

Geçen hafta; alamadığınız sağlık hizmeti, yetmeyen maaşınız, bulamadığınız iş, atanamadığınız kadroların karşılığı bütçe kaynaklarıyla 6 milyar TL'lik bir ihale GİZLİCE ve TEKRAR yapıldı.

Kazanması olası firma, Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi yapmak üzere kıran Yapı&Yapı'nın bulunduğu bir ortaklık.

Bilgilere geçelim

İhale makamı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İhale tarihi: 31 Mayıs 2022

İhale usulü: 21/b

Adı: Burada duralım. Çünkü ihale adı, bir yıl önceki ihalenin adıyla neredeyse aynı:

“Halkalı Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule Demiryolu İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapım İşi”

Davet edilen firmalar ve teklifleri şöyle:

Görüleceği gibi, en uygun teklif Gülermak + Yapı&Yapı + Taşyapı ortaklığından gelmiş: 5.9 milyar TL.

Teklif sahibi üçlü ortaklık, geçen yıl aynı kurumun aynı isimle, aynı ihale usulüyle yaptığı ihaleyi 3.1 milyar TL teklifle kazanan üçlüden başkası değil. Dolayısıyla bakanlığın 6 milyar TL'lik işin sözleşmesini, söz konusu üçlü firma ile imzalaması sürpriz olmaz.

GEÇEN YIL AÇIKLADIK

Peki, “aynı ihale nasıl tekrar yapılır” derseniz, biraz karışık. Çünkü ihaleyi gizli yaptıkları için, sunuş biçimlerinden pek bir şey anlaşılmıyor.

Normalde ihalesi yapılmış bir yatırım için tekrar ihaleye çıkılması, iki anlama gelir:

– Ya herhangi bir nedenle ihale iptal edilmiştir. Dava sonucu mahkeme karar vermiştir. İhalenin yenilenmesi gerekir.

– Ya iş ekonomik nedenlerle tasfiye edilmiştir. Veya “ikmal” denilen tamamlayıcı bir ihale açılması gerekir.

Burada hangi ihtimalin söz konusu olduğu anlaşılmıyor. Anlattığım ihaleyi Sözcü okurlarına bu köşede “İşte Gerçek Kanal İstanbul ihalesi” başlığı ile 30 Haziran 2021'de, yani bir yıl önce duyurmuştum.

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O zamanki yaklaşık maliyeti 3.5 milyar TL olan o ihalenin adı aynıydı. Ulaştırma Bakanlığı pazarlık usulüyle yapmıştı. 5 firma davet edilmişti. (Gülermak+Yapı&Yapı+Taşyapı, YSE Yapı, Kolin, Ziver Petrol+Ziver İnş., Özaltın İnş.) İhaleyi 3.1 milyar TL ile aynı grup kazanmıştı.

Soru: Enflasyonun TÜİK rakamlarıyla bile 73.50 arttığı bir ekonomide bu ihalenin dayanağı nedir, iki kat artışın sebebi enflasyon mudur?

Kanal İstanbul rafa mı kalktı?

Neden mi bu soru? Çünkü Ulaştırma Bakanlığı, ihaleyi ilk açtığında (Haziran 2021) “Kanal İstanbul Geçişi” ibaresini eklemişti. Geçen hafta tekrarlanan Halkalı-Ispartakule hattı ihalesinde bu ifade yok!

Şimdi Ulaştırma Bakanlığı'nın kamuoyuna bir değil iki konuda açıklama borcu bulunuyor:

– Kanal İstanbul projesi rafa mı kalktı? Halkalı-Ispartakule demiryolu inşaatı artık “Kanal İstanbul geçişi” olma vasfını taşımıyor mu?

– Bu ihaleyi iki kat fiyata neden tekrarladınız? Nasıl aynı firmalar aldı? Masa başında mı planlandı?

KİPTAŞ ile İBB'nin açıklama borcu

Atatürk Havalimanı pistlerini kırarak Millet Bahçesi yapmaya başlayan Yapı&Yapı, AKP'nin kamu ihaleleri tercihinde üst sıralarda yer alıyor. Şirket sahibi Zafer Yıldırım'ın hisseleri devraldığı önceki sahibi Zeki Yeşildağ, iktidar medyası sahipliğinde önemli bir aktör. (Kardeşi Hasan Yeşildağ ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pınarhisar cezaevi yıllarından arkadaş.) Yapı&Yapı'nın eski sahibi Zeki Yeşildağ, Akşam gazetesinin sahibi olan T Medya'yı Ethem Sancak'tan almıştı. Akşam gazetesinin yer aldığı Türk Medya Grubu'na da 2013'te TMSF el koymuştu malum. İnternette erişime açık bu bilgiler hatırlatma için neden önemli?

Geçen hafta da yazdım: Atatürk Havalimanı'nı kıran Yapı &Yapı, imar planı daha önce iptal edilmiş, 17-25 Aralık fezlekelerinde adı geçen Etiler Polis Okulu olarak bilinen İstanbul'un en değerli arazilerinden birinde çok önemli bir inşaat yapıyor.

(Merak eden okur; 7 Ağustos 2019 tarihinde bu köşede yayımlanan “Organize İhaleler” başlıklı ve 18 Mart 2019 tarihli Ankara'ya Pazarlıklı Millet Bahçesi yazılarıma bakabilir. Proje geçmişi ve ayrıntılar orada)

Bu arazide İBB iştiraki KİPTAŞ'ın payı vardı. Bu payın Yapı&Yapı'ya satıldığını İsmail Saymaz'ın yazısından geçen sene öğrendik. Detayları kamuoyuna açıklanmalı diye yazdım. Bu yazımdan sonra Diken'de Canan Coşkun imzasıyla bir haber çıktı. Haberden ilgili bölüm şöyle:

“Kayıtlara göre İBB söz konusu araziyi Yapı&Yapı şirketine 6 Aralık 2021'de sattı. 208 milyon Euro karşılığında. Yapı&Yapı, ödeme için Vakıflar Bankası'ndan kredi kullandı.”

İBB, iktidarın gözdesi olan şirkete yapılan bu satışın ayrıntıları konusunda kamuoyuna açıklama getirmelidir.